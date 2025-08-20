Chiar dacă e trecut de jumătatea lunii august, iar părinții și elevii se pregătesc de începerea noului an școlar, vara nu s-a terminat. Pentru a-i încuraja pe turiști să mai profite de ultimele zile ale anotimpului cald, hotelierii au scăzut prețurile la cazări chiar și cu 20%.

Cuprins:

Cât costă o cameră de hotel în Mamaia sau Neptun Cât costă închirierea unui șezlong pe plajă

Cât costă o cameră de hotel în Mamaia sau Neptun

Deși weekendul trecut a fost cel mai aglomerat din acest an, de pe litoral, acum, în stațiuni sunt tot mai puțini turiști. Vremea se menține bună: 27 – 28 de grade în aer și 24 de grade în apă, numai bine pentru o zi relaxantă de plajă.

Unii hotelieri au început să taie din prețuri, astfel că în , o cameră dublă la un hotel de 3 stele a ajuns să coste 260 de lei. În sau Olimp, prețurile sunt încă și mai mici, ajungând chiar la 200 de lei pe noapte pentru două persoane.

„Spre finalul lunii gradul de ocupare scade, dar nu atât de mult. Venim în întâmpinarea oaspeților noștri cu oferte speciale, oferte de 50% discount”, a spus Alina Fărâmiță, managerul unui hotel, potrivit .

O cameră la un hotel de 5 stele, cu pat dublu, duș, cadă cu vedere la mare, costa în plin sezon 500 de euro pe noapte. Acum, prețul unei nopți de cazare este de 330 de euro și are inclus micul dejun, accesul la piscină și la plajă.

„Avem un sfârșit de lună august care cred că va aduce grad de ocupare de peste 70-80% pe litoral”, a declarat Ștefan Necula, managerul unei agenții de turism.

Cât costă închirierea unui șezlong pe plajă

Turiștii care aleg să vină acum la mare vor face economie și pe plajă, căci și administratorii au ieftinit cu 40-50% închirierea șezlonguri. Sunt plaje în care au ajuns să coste doar 20 de lei.

„Promoții la bar sunt patru cu una la bere, la apă mai e promoție, la cafea. La șezlong au scăzut de la 70 de lei la 40 de lei de săptămâna aceasta”, a spus Alin Ciobanu, managerul unei plaje.

„Am scăzut prețurile cu 30%, acum un șezlong este 25 de lei”, a spus și Dorin Ciubotaru, managerul unei plaje.

Următoarea etapă de reducere a preturilor va începe în septembrie, odată cu programul Litoralul pentru Toți.