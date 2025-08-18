Dacă discuțiile de pe prețurile de la malul mării au fost intens discutate în spațiul public, nu același lucru se poate spune despre cele de la localurile și cazările de la munte. Un român a dezvăluit cât a plătit pentru un suc într-una dintre cele mai renumite stațiuni din Valea Prahovei, subliniind astfel cât de costisitoare a ajuns să fie o vacanță la noi în țară.

Cuprins:

Ce îi face pe români să își petreacă vacanțele în străinătate Cât costă un suc de 250 ml în Bușteni

Ce îi face pe români să își petreacă vacanțele în străinătate

Tot mai mulți români optează pentru vacanțe în străinătate, iar unul dintre principalele motive îl constituie prețurile mari din stațiunile noastre. Mulți dintre cei care aleg să rămână în România pentru a-și petrece vacanța dau fuga pe stațiunile de pe , o zonă care abundă de frumuseți naturale și atracții turistice.

O parte dintre cei care rămân în România pe perioada concendiului ajung însă să-și regrete decizia atunci când văd ce prețuri uriașe trebuie să plătească chiar și pentru cele mai banale lucruri.

Un român a împărtășit cu oamenii din mediul online cât a plătit pe un suc în Bușteni, la Castelului Cantacuzino. Natura exclusivistă a restaurantului cu privire spre munții Bucegi face ca și prețurile să fie la fel de exclusiviste.

Cât costă un suc de 250 ml în Bușteni

Românul a postat o fotografie cu bonul primit după ce a cumpărat o sticlă de suc de portocale, la 250 ml, de la restaurantul Castelului Cantacuzino. Bărbatul a comparat prețurile percepute în locația din Bușteni cu cele din stațiunea Mamaia, etalon al costurile nejustificat de mari.

„Să mai aud eu că e nașpa la Mamaia. La Castel Cantacuzino (Bușteni) un suc de 250ml costă 22 de lei. Bine, bonul fiscal l-am obținut după niște insistențe. Mai întâi mi-au dat o hârtie fără valoare fiscală, intitulată prenotă. Hai cu pachetele! 3, 4, 5, 6…”, a scris bărbatul în postarea de pe Facebook, potrivit .