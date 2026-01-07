Mai mulți locuitori din Sectorul 2 al Capitalei au sesizat pe rețelele sociale că impozitele locale afișate pe platforma Ghișeul.ro au crescut subit, de pe o zi pe alta. „Ieri era sub 300 (lei), astăzi e 350”, a scris un utilizator pe grupul de Facebook Sector 2 – Informații și dezbateri. Un alt bucureștean a confirmat: „Ieri era 308, azi e 401… aproape 25% diferență”.

Impozitele locale au crescut. Ce probleme tehnice au avut cetățenii pe Ghișeul.ro

Pe lângă majorările neanunțate ale taxelor, cetățenii s-au confruntat și cu dificultăți în accesarea platformei Ghișeul.ro, care este supraaglomerată și nu funcționează constant. Un utilizator a publicat capturi de ecran ce arată cum impozitul pe clădiri a crescut de la 402 lei la 565 lei în doar o zi, potrivit .

Ce recomandă autoritățile în privința plății impozitelor

Dragoș Cristian Vlad, președintele Autorității pentru Digitalizarea României ( ), care gestionează platforma Ghișeul.ro, a declarat într-o intervenție la Digi24 că românii ar trebui să mai aștepte aproximativ o săptămână înainte de a efectua plata impozitelor, deoarece primăriile încă actualizează datele.

El a explicat: „Sunt primării care nu-și actualizează încă aceste date. Va mai dura cel puțin o săptămână, o perioadă…”. Totodată, Dragoș Cristian Vlad a menționat că supraaglomerarea platformei se datorează interesului crescut al oamenilor care doresc să verifice noile valori ale taxelor.

Ce modificări fiscale au intrat în vigoare de la 1 ianuarie 2026

De la începutul anului 2026, românii se confruntă cu majorări semnificative ale taxelor locale, conform celui de-al doilea pachet fiscal adoptat de Guvernul Bolojan. Impozitele pentru locuințe și terenuri pot fi de până la trei ori mai mari.

Impozitul pentru autovehicule a fost și el majorat, fiind introdusă taxa și pentru mașinile full-electrice, care erau până acum exceptate. Mai mult, pe lângă capacitatea cilindrică, la calcularea impozitului se ia în considerare și norma de poluare, aplicând principiul „poluatorul plătește”.

Consiliile locale au libertatea de a ajusta aceste taxe față de baza națională, astfel că valorile pot varia considerabil între județe.