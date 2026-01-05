Platforma online Ghișeul.ro, folosită de români pentru plata taxelor și impozitelor locale, întâmpină probleme pentru o parte dintre utilizatori. Situația este cauzată de neactualizarea bazelor de date de către unele primării, potrivit explicațiilor oferite de Autoritatea pentru Digitalizarea României (ADR).

Ce spune șeful ADR despre problemele site-ului Ghișeul.ro

Președintele ADR, Dragoș Vlad, a declarat pentru că sistemul este funcțional, însă apar disfuncționalități punctuale, în funcție de localitatea utilizatorului.

„Platforma funcționează doar că sunt anumite disfuncționalități pentru anumiți cetățeni. Sunt două tipuri de utilizatori: cetățenii care au cont, care își plătesc taxele și verifică contribuția la bugetele locale în funcție de localități și localitățile”, explică Vlad.

Care este cauza principală a blocajelor de pe Ghișeul.ro

Problema apare în localitățile unde primăriile nu au actualizat, încă din luna decembrie, noile valori ale taxelor și impozitelor pentru 2026. În aceste cazuri, platforma nu poate afișa corect sumele de plată, ceea ce face imposibilă utilizarea ei.

„Sistemul funcționează, dar este în permanentă actualizare în funcție de bazele de date de la unitățile administrativ-teritoriale, care își actualizează noile valori. Nu este platforma defectă, ci este într-o continuă actualizare”, mai spune Dragoș Vlad.

Cât timp vor mai dura problemele tehnice

Disfuncționalitățile au apărut săptămâna trecută și ar putea continua și în zilele următoare. Șeful ADR precizează că instituția face eforturi pentru menținerea platformei funcționale, fără a suprasolicita sistemul.

„Îmi cer scuze pentru disfuncționalități, dar nu țin neapărat de noi. Noi facem toate demersurile să fie platforma up (n.r. funcțională) și unde există valori 0 sau informații neactualizate să nu ținem utilizatorii pe platformă, pentru a nu pune presiune pe aceasta”, transmite președintele ADR.

Ce taxe noi au intrat în vigoare de la 1 ianuarie 2026

Luni, 5 ianuarie, românii au putut începe plata taxelor și impozitelor și la sediile ANAF. Noile obligații fiscale sunt majorate atât pentru populație, cât și pentru firme, după intrarea în vigoare a celui de-al doilea pachet de măsuri fiscale adoptat de Guvernul Bolojan.

Cum cresc impozitele pe locuințe, terenuri și mașini

Impozitele pentru și terenuri pot fi de până la trei ori mai mari. De asemenea, impozitul auto va crește și se va aplica inclusiv mașinilor full-electrice, care până acum erau scutite.

Din 2026, calculul impozitului auto ține cont nu doar de capacitatea cilindrică, ci și de norma de poluare, pe baza principiului „poluatorul plătește”. Există șase grupe de cilindree, iar suma finală diferă în funcție de standardul de poluare.

Consiliile locale pot ajusta nivelurile de impozitare, astfel că valorile finale pot varia de la un județ la altul.