B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Autobuz cu 26 de pasageri, suspendat în șanț. Ce s-a întâmplat

Autobuz cu 26 de pasageri, suspendat în șanț. Ce s-a întâmplat

Selen Osmanoglu
01 sept. 2025, 12:18
Autobuz cu 26 de pasageri, suspendat în șanț. Ce s-a întâmplat
Sursa foto: ISU Harghita/Facebook

Un autobuz, cu 26 de pasageri, care circula pe DN 13B a intrat, luni dimineață, într-un șanț în localitatea Borzont, comuna Joseni.

Cuprins

  • Ce s-a întâmplat
  • Mesajul ISU Harghita

Ce s-a întâmplat

Cei 26 de pasageri, printre care 14 copii, au rămas blocați în autovehicul,  conform Inspectoratul Județean pentru Situații de Urgență (ISU) Harghita.

Ulterior, pasagerii au fost evacuați de către echipajele de intervenție. Din fericire, toți pasagerii au scăpat teferi și nu au necesitat îngriji medicale.

Mesajul ISU Harghita

„În urmă cu puțin timp, a avut loc un accident rutier pe DN 13B, pe raza localității Borzont, comuna Joseni, în urma căruia un autobuz a părăsit partea carosabilă, iar persoanele din interior nu puteau ieși, ușile fiind blocate”, a scris ISU Harghita pe pagina de Facebook.

La fața locului au sosit două echipaje din cadrul Detașamentului de Pompieri Gheorgheni, cu o autospecială de stingere cu modul de descarcerare și o ambulanță SMURD, precum și un echipaj al Serviciului Județean de Ambulanță Gheorgheni.

„La sosirea echipajelor de intervenție, s-a constatat faptul că autobuzul era în afara părții carosabile, înclinat într-un șanț, în interiorul căruia se aflau 26 de persoane (12 adulți și 14 copii), care au fost evacuate în siguranță și nu au necesitat îngrijiri medicale”, a mai adăugat ISU Harghita.

Tags:
Urmăriți B1TV.ro și pe
`
Citește și...
Un cerșetor îmbrăcat în pijamale roz cu tradafiri a fost amendat de autorități
Eveniment
Un cerșetor îmbrăcat în pijamale roz cu tradafiri a fost amendat de autorități
Fetiță de 3 ani, mușcată de o maimuță la o grădină zoologică din Suceava. Reacția părinților
Eveniment
Fetiță de 3 ani, mușcată de o maimuță la o grădină zoologică din Suceava. Reacția părinților
Vacanță de coșmar pentru o turistă care a stat la 4 stele, pe litoralul românesc: ”A trebuit la ora 10 seara să ne mutăm”
Eveniment
Vacanță de coșmar pentru o turistă care a stat la 4 stele, pe litoralul românesc: ”A trebuit la ora 10 seara să ne mutăm”
Un tânăr a fost admis la 10 facultăți de top, printre care și Harvard. Ce au făcut părinții încă din copilărie
Eveniment
Un tânăr a fost admis la 10 facultăți de top, printre care și Harvard. Ce au făcut părinții încă din copilărie
Călin Georgescu rămâne sub control judiciar. Instanța a prelungit măsura
Eveniment
Călin Georgescu rămâne sub control judiciar. Instanța a prelungit măsura
Fațada Palatului Nifon a fost vandalizată, la scurt timp după ce plasele de protecție au fost înlăturate / Făptașii riscă pedepse cu închisoarea (VIDEO)
Eveniment
Fațada Palatului Nifon a fost vandalizată, la scurt timp după ce plasele de protecție au fost înlăturate / Făptașii riscă pedepse cu închisoarea (VIDEO)
Oana Mizil se simte amenințată de Marian Vanghelie. Autoritățile au emis un ordin de protecție
Eveniment
Oana Mizil se simte amenințată de Marian Vanghelie. Autoritățile au emis un ordin de protecție
Livrator străin, în comă după ce a fost bătut pe o stradă din Cluj-Napoca  
Eveniment
Livrator străin, în comă după ce a fost bătut pe o stradă din Cluj-Napoca  
Dieta alimentară ce reduce riscul de Alzheimer. Ce alimente recomandă medicii
Eveniment
Dieta alimentară ce reduce riscul de Alzheimer. Ce alimente recomandă medicii
Două mașini furate, în valoare de peste 215.000 de euro, au fost găsite în Timiș. Ce le-a spus unul dintre șoferi polițiștilor de frontieră
Eveniment
Două mașini furate, în valoare de peste 215.000 de euro, au fost găsite în Timiș. Ce le-a spus unul dintre șoferi polițiștilor de frontieră
Ultima oră
14:55 - Theo Rose: „Nu sunt super om”. Cum își împarte timpul între filmări, concerte și casă
14:46 - Cum a reușit Mara Bănică să slăbească 20 de kilograme. „Nu mai eram ce trebuie”
14:42 - Blocaj în coaliția de guvernare. Mesajul PNL după ce Ilie Bolojan ar fi amenințat cu demisia: „Viitorul este incert”
14:38 - Grevă japoneză la ANCOM. Angajații protestează împotriva reducerii de personal și a tăierilor salariale
14:17 - Un cerșetor îmbrăcat în pijamale roz cu tradafiri a fost amendat de autorități
14:17 - Fetiță de 3 ani, mușcată de o maimuță la o grădină zoologică din Suceava. Reacția părinților
14:10 - Cutremur într-o zonă seismică activă din Italia. Autoritățile au emis o avertizare pentru populație
14:03 - Vacanță de coșmar pentru o turistă care a stat la 4 stele, pe litoralul românesc: ”A trebuit la ora 10 seara să ne mutăm”
13:48 - Dacia are un nou director. Cine a fost desemnat în locul lui Denis Le Vot
13:37 - Flavia Mihășan, din nou într-o relație, la aproape un an după divorț. Noul ei iubit, un celebru comediant