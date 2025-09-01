Autobuz cu 26 de pasageri, suspendat în șanț. Ce s-a întâmplat

Un autobuz, cu 26 de pasageri, care circula pe DN 13B a intrat, luni dimineață, într-un șanț în localitatea Borzont, comuna Joseni.
Cei 26 de pasageri, printre care 14 copii, au rămas blocați în autovehicul, conform Inspectoratul Județean pentru Situații de Urgență (ISU) Harghita.
Ulterior, pasagerii au fost evacuați de către echipajele de intervenție. Din fericire, toți pasagerii au scăpat teferi și nu au necesitat îngriji medicale.
„În urmă cu puțin timp, a avut loc un accident rutier pe DN 13B, pe raza localității Borzont, comuna Joseni, în urma căruia un autobuz a părăsit partea carosabilă, iar persoanele din interior nu puteau ieși, ușile fiind blocate”, a scris ISU Harghita pe pagina de Facebook.
La fața locului au sosit două echipaje din cadrul Detașamentului de Pompieri Gheorgheni, cu o autospecială de stingere cu modul de descarcerare și o ambulanță SMURD, precum și un echipaj al Serviciului Județean de Ambulanță Gheorgheni.
„La sosirea echipajelor de intervenție, s-a constatat faptul că autobuzul era în afara părții carosabile, înclinat într-un șanț, în interiorul căruia se aflau 26 de persoane (12 adulți și 14 copii), care au fost evacuate în siguranță și nu au necesitat îngrijiri medicale”, a mai adăugat ISU Harghita.