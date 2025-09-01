Autobuz cu 26 de pasageri, suspendat în șanț. Ce s-a întâmplat

Un autobuz, cu 26 de pasageri, care circula pe DN 13B a intrat, luni dimineață, într-un în localitatea Borzont, comuna Joseni.

Cei 26 de pasageri, printre care 14 copii, au rămas blocați în autovehicul, conform Inspectoratul Județean pentru Situații de Urgență (ISU) .

Ulterior, pasagerii au fost evacuați de către echipajele de intervenție. Din fericire, toți pasagerii au scăpat teferi și nu au necesitat îngriji medicale.

„În urmă cu puțin timp, a avut loc un accident rutier pe DN 13B, pe raza localității Borzont, comuna Joseni, în urma căruia un autobuz a părăsit partea carosabilă, iar persoanele din interior nu puteau ieși, ușile fiind blocate”, a scris ISU Harghita pe pagina de Facebook.

La fața locului au sosit două echipaje din cadrul Detașamentului de Pompieri Gheorgheni, cu o autospecială de stingere cu modul de descarcerare și o ambulanță SMURD, precum și un echipaj al Serviciului Județean de Ambulanță Gheorgheni.

„La sosirea echipajelor de intervenție, s-a constatat faptul că autobuzul era în afara părții carosabile, înclinat într-un șanț, în interiorul căruia se aflau 26 de persoane (12 adulți și 14 copii), care au fost evacuate în siguranță și nu au necesitat îngrijiri medicale”, a mai adăugat ISU Harghita.