Autoturisme căutate de autorități europene, găsite în Portul Constanța. Care este valoarea acestora

Poliţiştii de frontieră din cadrul Gărzii de Coastă au descoperit în Portul Constanţa trei care erau semnalate ca fiind de autorităţile din Letonia, Danemarca şi Norvegia.

Mașinile au fost descoperite în cadrul unor verificări efectuate vineri, 15 august, în incinta unui operator portuar, de către poliţiştii de frontieră din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Constanţa Sud, conform

Trei la număr, mașinile aveau plăcuţe de înmatriculare specifice Regatului Suediei, Regatului Danemarcei şi Norvegiei. Ele se aflau în posesia unui cetăţean georgian şi a doi cetăţeni tadjikistani. În urma verificărilor specifice, s-a stabilit că două dintre aceste autovehicule erau de fapt înmatriculate în Lituania şi Germania.

Cele trei autoturisme figurau în bazele de date internaţionale ca bunuri căutate pentru confiscare.

Alertele au fost introduse de autorităţile din Letonia, Regatul Danemarcei şi Norvegia.

Autoturismele au fostevaluate la aproximativ 165.000 de euro. Ele urmau să fie exportate în Georgia, pe o navă de tip RO-RO.

Acestea au fost indisponibilizate la sediul instituţiei, pentru continuarea cercetărilor.

Acum poliţiştii de frontieră efectuează cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunii de tăinuire.