B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Autoturisme căutate de autorități europene, găsite în Portul Constanța. Care este valoarea acestora

Autoturisme căutate de autorități europene, găsite în Portul Constanța. Care este valoarea acestora

Selen Osmanoglu
18 aug. 2025, 09:32
Autoturisme căutate de autorități europene, găsite în Portul Constanța. Care este valoarea acestora
sursa foto: Facebook/ Portul Constanta

Poliţiştii de frontieră din cadrul Gărzii de Coastă au descoperit în Portul Constanţa trei autoturisme care erau semnalate ca fiind căutate de autorităţile din Letonia, Danemarca şi Norvegia.

Cuprins

  • Ce s-a întâmplat
  • Valoarea autoturismelor

Ce s-a întâmplat

Mașinile au fost descoperite în cadrul unor verificări efectuate vineri, 15 august, în incinta unui operator portuar, de către poliţiştii de frontieră din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Constanţa Sud, conform Știrile ProTv.

Trei la număr, mașinile aveau plăcuţe de înmatriculare specifice Regatului Suediei, Regatului Danemarcei şi Norvegiei. Ele se aflau în posesia unui cetăţean georgian şi a doi cetăţeni tadjikistani. În urma verificărilor specifice, s-a stabilit că două dintre aceste autovehicule erau de fapt înmatriculate în Lituania şi Germania.

Valoarea autoturismelor

Cele trei autoturisme figurau în bazele de date internaţionale ca bunuri căutate pentru confiscare.

Alertele au fost introduse de autorităţile din Letonia, Regatul Danemarcei şi Norvegia.

Autoturismele au fostevaluate la aproximativ 165.000 de euro. Ele urmau să fie exportate în Georgia, pe o navă de tip RO-RO.

Acestea au fost indisponibilizate la sediul instituţiei, pentru continuarea cercetărilor.

Acum poliţiştii de frontieră efectuează cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunii de tăinuire.

Tags:
Urmăriți B1TV.ro și pe
`
Citește și...
Un tânăr de 24 de ani a ajuns în stare gravă la spital după ce a fost călcat cu mașina de prietenul său
Eveniment
Un tânăr de 24 de ani a ajuns în stare gravă la spital după ce a fost călcat cu mașina de prietenul său
Bacalaureat 2025. Ministerul Educației publică rezultatele din sesiunea de toamnă. Urmează contestațiile
Eveniment
Bacalaureat 2025. Ministerul Educației publică rezultatele din sesiunea de toamnă. Urmează contestațiile
Cadavrele a trei urși, găsite în Mureș. Ce le-a provocat moartea animalelor. „Au început să-și facă singuri dreptate”
Eveniment
Cadavrele a trei urși, găsite în Mureș. Ce le-a provocat moartea animalelor. „Au început să-și facă singuri dreptate”
Despăgubiri pentru penele de curent prelungite sau căderile de tensiune. Procedura pe care puțini români o cunosc
Eveniment
Despăgubiri pentru penele de curent prelungite sau căderile de tensiune. Procedura pe care puțini români o cunosc
Sute de studenți protestează la Timișoara împotriva tăierii burselor. „Am venit să-mi vând frigiderul pentru că nu mai am ce pune în el”
Eveniment
Sute de studenți protestează la Timișoara împotriva tăierii burselor. „Am venit să-mi vând frigiderul pentru că nu mai am ce pune în el”
Mai multe blocuri din Capitală, fără apă caldă. Ce s-a întâmplat
Eveniment
Mai multe blocuri din Capitală, fără apă caldă. Ce s-a întâmplat
Incendiu în Timișoara, într-un apartament de la etajul patru. De la ce ar fi pornit totul
Eveniment
Incendiu în Timișoara, într-un apartament de la etajul patru. De la ce ar fi pornit totul
Femeie surprinsă în timp ce trăgea doi măgari cu mașina. Cum a fost sancționată
Eveniment
Femeie surprinsă în timp ce trăgea doi măgari cu mașina. Cum a fost sancționată
Curtea de Apel Constanța va pronunța astăzi sentința definitivă în dosarul Vlad Pascu
Eveniment
Curtea de Apel Constanța va pronunța astăzi sentința definitivă în dosarul Vlad Pascu
Oana Țoiu: „Nu poate să fie acceptabil”. Ce spune despre Programul Visa Waiver
Eveniment
Oana Țoiu: „Nu poate să fie acceptabil”. Ce spune despre Programul Visa Waiver
Ultima oră
10:05 - Un tânăr de 24 de ani a ajuns în stare gravă la spital după ce a fost călcat cu mașina de prietenul său
09:56 - Bacalaureat 2025. Ministerul Educației publică rezultatele din sesiunea de toamnă. Urmează contestațiile
09:50 - Cadavrele a trei urși, găsite în Mureș. Ce le-a provocat moartea animalelor. „Au început să-și facă singuri dreptate”
09:31 - Despăgubiri pentru penele de curent prelungite sau căderile de tensiune. Procedura pe care puțini români o cunosc
09:15 - Sute de studenți protestează la Timișoara împotriva tăierii burselor. „Am venit să-mi vând frigiderul pentru că nu mai am ce pune în el”
08:55 - Mai multe blocuri din Capitală, fără apă caldă. Ce s-a întâmplat
08:53 - Vremea astăzi, 18 august. În ce regiuni sunt așteptate ploi, furtuni și grindină
08:48 - Reuniune de urgență la PSD. Liderii social-democrați își pregătesc poziția față de suspendarea finanțărilor PNRR și Anghel Saligny
08:22 - Incendiu în Timișoara, într-un apartament de la etajul patru. De la ce ar fi pornit totul
08:21 - Femeie surprinsă în timp ce trăgea doi măgari cu mașina. Cum a fost sancționată