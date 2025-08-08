A trecut o lună de când Emil Gânj este căutat de autorități. Individul extrem de periculos umblă liber, deși Poliția susține că sute de agenţi, jandarmi, salvamontişti cu drone şi câini de urmă participă la căutarea lui, zi și noapte. Localnicii se tem că ar putea deveni victimele bărbatului și sunt revoltaţi că statul cheltuie enorm de mulți bani pentru muncă făcută în zadar.

Cuprins:

Localnicii din Mureș se revoltă, la o lună după ce Emil Gânj și-a ucis fosta iubită. Se tem că ar putea acționa din nou Ce recompensă oferă Poliția celui care ajută la prinderea criminalului

În ce țară a mai fost căutat Emil Gânj

În Miheşu de Câmpie, tensiunea și teama localnicilor se poate simți în aer. Individul care și-a ucis cu sânge rece iubita și i-a incendiat casa, umblă liber pe străzi.

„Toată lumea se teme, e un criminal. Te poţi aştepta la orice.(…)Nu-s în stare să îl găsească atâtea persoane. Peste 600 de persoane îl caută şi nu îl găsesc, ca pe un ”, a declarat însuși cumnatul lui Emil Gânj, potrivit .

O armată de oameni, poliţişti, jandarmi şi salvamontişti, participă de deja o lună la căutările lui Emil Gânj. Deși au implicați câini de urmă, au fost folosite drone cu termoviziune, elicoptere şi -uri, iar căutările s-au extins şi în alte judeţe, autoritățile nu au reușit să pună mâna pe individul extrem de periculos. Se zvonește că bărbatul ar fi reușit să iasă din țară, așa că misiuni de căutare au avut loc și în Germania. Toate eforturile s-au demonstrat a fi în zadar.

Ce recompensă oferă Poliția celui care ajută la prinderea criminalului

Poliția a pus la bătaie cinci mii de euro pentru cine ajută cu informaţii ce duc la prinderea criminalului. Însă, în loc să ajute anchetatorii, oamenii se amuză conducându-i pe piste false. Pe lângă cei care au sunat la 112 și au oferit informații false, cu bunăștiință, sunt și cei care și-au deschis conturi false pe rețelele de socializare, folosindu-se de numele și fotografia lui Emil Gânj.

„Nu mi se pare ok că încă nu l-au găsit. Nu-s în stare atâţia amar de poliţişti, atâţia amar de jandarmi câţi sunt. Nu sunt în stare să prindă un singur om. Se joacă cu atâţia poliţişti, cu atâţia oameni”, a spus mama Andei, victima criminalului din Mureş.

Mama tinerei ucise beneficiază de baza jandarmilor non-stop. Cu toate astea, femeia mărturisește că se teme pentru viața ei.

„Cred că e aici undeva în apropiere că tot timpul noi am ştiut că e plecat şi mi-a spus chiar şi poliţia că nu mai este prin ţară, că este plecat. Într-o bună zi l-am văzut că fuge din grădină de la o vecină”, a mai spus femeia.