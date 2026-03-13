Inspectorii sanitari veterinari și pentru siguranța alimentelor au aplicat amenzi de peste 5,34 milioane de lei în urma controalelor desfășurate în luna februarie în unități din industria agroalimentară. Verificările au vizat respectarea normelor de igienă, siguranța alimentelor și trasabilitatea produselor.

Peste 10.000 de controale în industria agroalimentară

Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA) a anunțat că, în luna februarie, inspectorii au efectuat mii de la operatori din industria alimentară, conform Agerpres.

Verificările au vizat unități care activează în domenii precum fabricarea produselor de morărit, producția de pâine și produse de patiserie, băuturi răcoritoare sau alcoolice, dar și alte produse alimentare de origine nonanimală.

”În perioada menționată, Direcțiile Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor județene au realizat 10.780 de controale în unități din industria agroalimentară. În urma acestora, au fost aplicate 235 de avertismente și 497 de sancțiuni contravenționale, în valoare totală de 5.341.900 de lei”, se precizează în comunicatul transmis de instituție.

Probleme de igienă și proceduri necorespunzătoare

În timpul verificărilor, inspectorii au descoperit mai multe nereguli legate de respectarea regulilor de igienă.

Printre problemele identificate s-au numărat condiții necorespunzătoare de depozitare, spații sau ustensile neigienizate, utilaje neconforme sau lipsa unor măsuri eficiente de combatere a insectelor. De asemenea, au fost descoperite deficiențe în ceea ce privește utilizarea substanțelor de curățenie și dezinfectare sau prezența mucegaiului în anumite spații.

Inspectorii au constatat și probleme legate de documentarea și implementarea procedurilor bazate pe principiile HACCP, care vizează analiza riscurilor și punctele critice de control în procesul de producție alimentară.

Nereguli la produse și documente

Pe lângă problemele de igienă, au fost identificate neconformități și în ceea ce privește produsele alimentare.

Inspectorii au descoperit deficiențe legate de etichetarea și ambalarea produselor, modificări organoleptice sau lipsa unor buletine de analiză. În unele cazuri, au fost identificate probleme privind trasabilitatea produselor sau documentele necesare pentru verificarea acestora.

De asemenea, controalele au scos la iveală nereguli legate de personal, precum lipsa unor documente care să ateste starea de sănătate a angajaților, fișele de aptitudini sau echipamentele de protecție.

Probe prelevate pentru analize de laborator

În cadrul controalelor, inspectorii au prelevat și probe pentru analize de laborator. Acestea au fost realizate în cadrul Programului de supraveghere și control pentru a verifica dacă produsele respectă limitele maxime admise pentru reziduuri de pesticide, contaminanți sau alte substanțe interzise.

ANSVSA: Siguranța alimentelor rămâne o prioritate

Reprezentanții instituției subliniază că aceste controale au atât un rol preventiv, cât și unul corectiv, fiind menite să reducă riscurile pentru sănătatea consumatorilor.

”Siguranța alimentelor rămâne o prioritate permanentă pentru ANSVSA. Controalele desfășurate în luna februarie au avut atât un rol preventiv, cât și unul corectiv, vizând respectarea normelor de igienă, trasabilitate și autocontrol în unitățile din industria agroalimentară. Obiectivul nostru este protejarea sănătății consumatorilor și menținerea unor standarde ridicate de siguranță alimentară pe întreg lanțul de producție și distribuție”, a declarat președintele instituției, Alexandru Bociu.

Potrivit ANSVSA, acțiunile fac parte din Programul de supraveghere și control pentru anul 2026 și vizează verificarea condițiilor de producție, depozitare și distribuție a alimentelor, precum și respectarea cerințelor privind etichetarea și trasabilitatea produselor.

”Controalele s-au concentrat pe prevenirea riscurilor pentru sănătatea consumatorilor și consilierea operatorilor din industria alimentară. Sancțiunile au fost aplicate doar în cazul în care deficiențele constatate nu au fost corectate în termenul acordat sau când au existat riscuri semnificative pentru siguranța alimentelor”, precizează reprezentanții instituției.