Carnea de miel devine un lux de Paște în 2026. Cât costă kilogramul: „Prețul pentru cumpărător este mare”

Ana Beatrice
24 mart. 2026, 14:36
Sursă Foto: Freepik.com
Cuprins
  1. De ce plătesc românii mai mult pentru carnea de miel în 2026
  2. Cum au influențat exporturile și restricțiile cererea pentru carnea de miel

Carnea de miel se anunță un lux de Paște în 2026. Prezent la ședința Colegiului Prefectural, șeful DSVSA Bistrița-Năsăud, Ioan Bogolin, a atras atenția asupra unei creșteri semnificative de preț în acest an. În județ, mielul a ajuns la aproximativ 25 de lei/kg în viu și 50 de lei/kg în carcasă, informează Agerpres.

De ce plătesc românii mai mult pentru carnea de miel în 2026

Românii vor scoate mai mulți bani din buzunar pentru carnea de miel în acest an. Crescătorii de ovine din Bistrița-Năsăud au majorat prețurile la aproximativ 25 de lei/kg în viu și 50 de lei/kg la carcasă. Informațiile au fost prezentate marți, în ședința Colegiului Prefectural, de șeful DSVSA, Ioan Bogolin.

Diferența față de anul 2025 este clară. Atunci, kilogramul în viu se vindea cu 18–20 de lei, ceea ce înseamnă o scumpire de până la 7 lei.

„Până la această dată, au fost sacrificate în abatoare și au ieșit de pe teritoriul național aproximativ 8.500 de capete, reprezentând circa 85 de tone. Prețul pentru cumpărător este mare, în jur de 25 de lei în viu, pentru vânzător zic că este mic. Carcasă, probabil undeva la 50 de lei, la nivel de producător. Nu știu cum va fi în unitățile de comercializare”, a transmis Ioan Bogolin.

Cum au influențat exporturile și restricțiile cererea pentru carnea de miel

În județul Bistrița-Năsăud funcționează trei abatoare autorizate de DSVSA, iar activitatea acestora a devenit tot mai intensă în ultimul an.

Începând din 2025, cererea pentru tranșarea mieilor a crescut vizibil. Această evoluție vine pe fondul restricțiilor impuse exporturilor de ovine vii în Uniunea Europeană, care au determinat producătorii să se orienteze către livrarea de carne procesată.

Tendința s-a menținut și în 2026. Doar din luna ianuarie, din județ au fost exportate aproximativ 81 de tone de carne de miel în Italia și încă 2,3 tone în Bulgaria. Acest lucru arată că piața externă rămâne un motor important pentru producători.

