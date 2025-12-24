MAE a emis o avertizare de călătorie pentru Bulgaria. Traficul rutier va fi restricționat în perioada sărbătorilor pentru mai multe categorii de vehicule, conform autorităților din țara vecină.

MAE a emis o avertizare de călătorie pentru Bulgaria

Cetățenii români care se află, tranzitează sau intenționează să călătorească în Bulgaria sunt îndemnați să se pună la curent cu anunțurile autorităților din țara vecină. MAE, transmite că, în perioada 24 decembrie 2025 – 4 ianuarie 2026,vor exista de trafic în anumite zone.

Astfel, conform anunțului, circulaţia autovehiculelor de peste 12 tone va fi restricţionată temporar pe întreaga lungime a autostrăzilor Trakia şi Struma. De asemenea, restricția va fi aplicată și pe secţiunea Sofia – Dermant şi a autostrăzii Hemus.

Sunt exceptate vehiculele care efectuează transport public de pasageri, conform unui comunicat de presă.

Totodată, pe 30 decembrie 2025, circulaţia autovehiculelor grele care părăsesc Sofia va fi suspendată între orele 14:00 – 20:00. Pe 4 ianuarie 2026, circulaţia autovehiculelor de peste 12 tone va fi suspendată, între orele 12:00 – 20:00, pe sensul de deplasare spre Sofia.

Ce reguli au impus autoritățile bulgare

Potrivit comunicatului emis de MAE, pe autostrăzile Hemus şi Struma restricţiile de nu se aplică autovehiculelor de peste 12 tone care transportă mărfuri periculoase (ADR), animale vii, produse alimentare perisabile, precum şi mărfuri cu temperatură controlată.

Pe autostrada Trakia, în secţiunea de la substaţia Ihtiman (km 34) până la substaţia Vakarel (km 23), pe sensul de deplasare spre Sofia, restricţiile de circulaţie nu se aplică autovehiculelor de peste 12 tone care transportă mărfuri periculoase (ADR).

În regiunea Blagoevgrad, pe 24 decembrie, între orele 10:00 – 20:00, se introduce traficul reversibil pe secţiunea drumului I-1/ E-79 Sofia – Kulata, la intersecţia cu autostrada Struma şi intersecţia Simitli. În aceeaşi dată, vor fi asigurate două benzi pe sensul de deplasare spre Kulata şi o bandă pe sensul spre Sofia.

MAE arată de unde pot fi obținute informații suplimentare

Cetăţenii români care doresc să afle mai multe despre restricțiile de trafic, dar și despre condițiile de călătorie în Bulgaria, pot consulta informații despre:

sistemul de plată online a taxei de pod la Ruse:

starea actuală a drumurilor – pe aplicaţia mobilă LIMA , pe pagina de internet a Agenţiei „Infrastructura Rutieră”: şi la numărul de telefon: 0035970013020, accesibil în regim non-stop;

ituaţia zborurilor pe aeroportul Sofia –

regimul vamal, la intrarea în R. Bulgaria dinspre R. Turcia – la secţiunea Condiţii de călătorie în R. Bulgaria, titlul Reglementări vamale: şi pe site-ul Agenţiei „Vămi” din Bulgaria:

vinieta electronică şi sistemul e-TOLL –

circulaţia prin punctele de trecere a frontierei bulgare –

Numere de telefon puse la dispoziția cetățenilor români

Cetăţenii români care călătoresc în Bulgaria și au nevoie de asistență consulară pot solicita ajutor la numerele de telefon ale Ambasadei României la Sofia:

+35929712858;

+35929733510.

Apelurile sunt redirecţionate către Centrul de Contact şi Suport al Cetăţenilor Români din Străinătate şi preluate de operatorii Call Center în regim de permanenţă.

De asemenea, cetăţenii români care se confruntă cu o situaţie dificilă, specială, cu caracter de urgenţă au la dispoziţie numărul telefonului de urgenţă al misiunii diplomatice a României în Republica Bulgaria: +359879440758.