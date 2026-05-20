Mulți șoferi consideră că semaforul verde le oferă automat dreptul de a traversa intersecția, indiferent de situația din trafic. În realitate, regulile sunt mult mai stricte, iar o decizie luată în grabă se poate transforma rapid într-o amendă consistentă.

Subiectul a fost readus în atenție în Belgia, unde polițiștii atrag atenția asupra unei abateri întâlnite frecvent în trafic: pătrunderea într-o intersecție aglomerată fără certitudinea că aceasta poate fi traversată complet. Aceeași regulă se aplică și în România, unde legislația sancționează clar acest comportament.

De ce avertizează polițiștii asupra acestei greșeli, când este semaforul verde, iar șoferii blochează intersecția

Autoritățile din provincia Limburg, din regiunea belgiană Flandra, spun că observă din ce în ce mai des șoferi care încearcă să profite de ultimele secunde de verde, chiar și atunci când traficul din față este deja blocat.

Consecința este previzibilă, mașinile rămân blocate în mijlocul intersecției exact în momentul în care celelalte direcții primesc culoarea verde, ceea ce creează haos, nervozitate și riscuri suplimentare în trafic.

„Observăm că șoferii, în condiții de trafic intens, trec adesea în grabă pe verde și ajung să se oprească în mijlocul intersecției deoarece se lovesc de coloana de mașini din față”, a transmis poliția din Limburg, conform publicației .

Autoritățile spun că efectele sunt mai grave decât par la prima vedere.

„Acest lucru provoacă și mai multe blocaje și ambuteiaje. În plus, riști o amendă atunci când blochezi o intersecție”, avertizează poliția.

Ce spune legislația belgiană despre semaforul verde

Codul Rutier din stabilește foarte clar obligațiile conducătorilor auto în astfel de situații.

„Chiar dacă semafoarele permit trecerea, un conducător auto nu are voie să intre într-o intersecție atunci când traficul este atât de aglomerat încât este probabil să fie nevoit să oprească în intersecție și astfel să împiedice sau să blocheze traficul transversal”.

Regula este simplă, culoarea verde nu este suficientă dacă traficul nu permite traversarea completă a intersecției.

„Poți înainta doar atunci când ești sigur că vei putea traversa intersecția fără să rămâi blocat”.

Ce riscă șoferii din România dacă blochează intersecția

Această abatere este sancționată și în România. Chiar dacă un șofer intră legal pe verde, poate fi amendat dacă, din cauza aglomerației, ajunge să blocheze circulația în interiorul intersecției.

Legislația rutieră interzice explicit acest comportament.

Art. 102 din Regulamentul de aplicare a OUG 195/2002: „Constituie contravenție și se sancționează […] pătrunderea într-o intersecție dirijată prin semafoare, dacă prin aceasta se produce blocarea circulației în interiorul intersecției.”

Sancțiunile nu sunt deloc de neglijat, potrivit . În mod obișnuit, această faptă este încadrată în clasa a III-a de sancțiuni, ceea ce înseamnă:

amendă între 6 și 8 puncte-amendă;

aplicarea a 4 puncte de penalizare.

În situațiile în care blocarea intersecției produce efecte mai grave 0 precum un accident, împiedicarea accesului unui echipaj de urgență sau afectarea transportului public — consecințele pot deveni și mai serioase.

Cu cât cresc amenzile de la 1 iulie 2026

Șoferii trebuie să știe că valoarea punctului de amendă urmează să crească.

În prezent, acesta este de 202,5 lei, însă de la 1 iulie 2026 va ajunge la 216,2 lei, ceea ce înseamnă sancțiuni mai mari pentru toate abaterile rutiere.

Noile valori vor fi:

Clasa I: 432,50 – 648,75 lei

432,50 – 648,75 lei Clasa a II-a: 865,00 – 1.081,25 lei

865,00 – 1.081,25 lei Clasa a III-a: 1.297,50 – 1.730 lei

1.297,50 – 1.730 lei Clasa a IV-a: 1.946,25 – 4.325 lei

1.946,25 – 4.325 lei Clasa a V-a (persoane juridice): 4.541,25 – 21.625 lei

Pentru a evita sancțiunile, regula este una simplă: nu intra în intersecție dacă nu ai loc să ieși din ea, chiar dacă semaforul îți arată verde.