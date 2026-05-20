Spania introduce radare inteligente, capabile să măsoare viteza vehiculelor de la peste 200 de metri distanță.

Care este motivul pentru care Spania introduce introduce aceste noi dispozitive

Mulți conducători auto au reflexul de a reduce brusc viteza în momentul în care observă o amplasată pe marginea șoselei. Această metodă de evitare a sancțiunilor nu mai este eficientă, deoarece înregistrarea datelor de trafic se face cu mult înainte ca dispozitivul să devină vizibil pentru șoferi.

Sistemul analizează în timp real parametri precum viteza, dimensiunea și categoria fiecărui vehicul aflat în mișcare.

Datorită preciziei ridicate, noile echipamente pot identifica fără probleme inclusiv motocicliștii care încalcă normele legale.

Ce alte abateri în trafic sunt monitorizate de noile radare inteligente

Pe lângă controlul strict al limitelor de viteză, aceste dispozitive tehnologice sunt proiectate să surprindă și alte manevre periculoase executate pe drumurile publice, scrie

Camerele pot înregistra automat nerespectarea distanței de siguranță între mașini, încălcarea liniei continue sau efectuarea unor depășiri interzise.

Autoritățile spaniole mizează pe această monitorizare extinsă pentru a eficientiza supravegherea rețelei rutiere, în timp ce la nivel european nu există încă un plan oficial de implementare rapidă a această tehnologii în alte state.

Cum este utilizată inteligența artificială pe șoselele din restul Europei

Digitalizarea și utilizarea inteligenței artificiale devin elemente centrale în gestionarea siguranței rutiere pe continentul european.

De exemplu, în comitatul Sussex din Anglia a fost activată o rețea de camere capabile să analizeze interiorul vehiculelor prin parbriz, indiferent de condițiile de luminozitate ambientală.

Aceste sisteme britanice sunt utilizate pentru a sancționa utilizarea telefonului mobil la volan și neportatul centurii de siguranță, reprezentând o schimbare radicală față de radarele clasice.