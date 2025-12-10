Ministerul Afacerilor Externe avertizează cetățenii români că în Portugalia va avea loc o grevă generală pe 11 decembrie, între orele 00:01 și 24:00. , la nivel național, va afecta mai ales sectorul public și, în mod particular, transporturile. Sunt posibile întârzieri, perturbări majore și anulări de curse aeriene, feroviare și maritime.

Grevă generală în Portugalia: transporturile, cele mai afectate

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informează că la data de 11 decembrie, în intervalul orar 00:01 – 24:00, va avea loc o grevă generală care se va extinde la nivelul întregii Republici Portugheze, afectând direct administrația publică, educația, sănătatea și transporturile, scrie Agerpres.

Potrivit MAE, „se estimează că sectorul transporturi (aerian, feroviar, maritim, transportul public local etc.) va fi cel mai puternic afectat.”

Acest lucru înseamnă că turiștii și locuitorii se pot confrunta cu blocaje importante, timpi mari de așteptare și anulări succesive.

Perturbări masive în circulația aeriană, rutieră și feroviară

MAE avertizează că „este preconizată perturbarea circulației mijloacelor de transport pe întreg teritoriul Republicii Portugheze, fiind posibile întârzieri semnificative sau anulări ale curselor aeriene, feroviare și maritime.”

În plus, se așteaptă dificultăți și în traficul rutier, inclusiv pe autostrăzi, din cauza impactului protestului asupra personalului din infrastructură și servicii publice.

Aceste perturbări pot afecta nu doar turiștii, ci și persoanele aflate în tranzit sau pe drum către aeroporturi, porturi sau gări. MAE recomandă tuturor să își ajusteze programul de deplasare și să prevadă întârzieri suplimentare.

Recomandările MAE pentru românii aflați în Portugalia

Ministerul recomandă insistent verificarea constantă a informațiilor transmise de companiile de transport:

„MAE recomandă cetățenilor români să verifice în mod constant informațiile actualizate publicate de companiile de transport, în special cele aeriene, și să urmărească anunțurile oficiale ale autorităților portugheze.”

Astfel, românii trebuie să fie pregătiți pentru modificări de ultim moment în orarul curselor, schimbări ale rutelor sau eventuale anulări.

Numere de urgență pentru asistență consulară

Cetățenii români afectați pot solicita sprijin la numerele Ambasadei României din Lisabona: +351.213.968.812, +351.213.979.982, +351.213.966.463, +351.213.960.866.

MAE precizează că „apelurile către ultimele două numere sunt redirecționate către Centrul de Contact și Suport al Cetățenilor Români din Străinătate (CCSCRS) și sunt preluate în regim de permanență de operatorii Call Center.”

Pentru situații critice sau urgente, există și numărul dedicat al misiunii diplomatice: +351.927.411.628.