Avertizare meteo ANM! Cod galben de ceaţă şi polei în localități din mai multe judeţe

In zona: Județul Olt: Corabia, Brastavățu, Izbiceni, Rusănești, Ianca, Tia Mare, Vădăstrița, Cilieni, Grojdibodu, Vișina, Rotunda, Obârșia, Scărișoara, Studina, Giuvărăști, Orlea, Gârcov, Bucinișu, Ștefan cel Mare, Vlădila, Vișina Nouă, Gura Padinii, Vădastra, Grădinile, Urzica;

Județul Dolj: Calafat, Dăbuleni, Poiana Mare, Sadova, Daneți, Călărași, Valea Stanciului, Ciupercenii Noi, Ostroveni, Amărăștii de Jos, Desa, Bistreț, Bârca, Gighera, Rast, Bechet, Afumați, Goicea, Gângiova, Piscu Vechi, Dobrești, Ghidici, Negoi, Seaca de Câmp, Dobrotești, Măceșu de Sus, Catane, Amărăștii de Sus, Măceșu de Jos, Cârna;

Județele Cluj și Bistrița-Năsăud, în ceață până la ora 11:00

Potrivit , mai multe localități din județele Cluj și Bistrița-Năsăud se află sub Cod Galben de ceață până la ora 11:00, care determină scăderea vizibilității sub 200 m, izolat sub 50 m, ce va favoriza în funcție de condițiile locale formarea ghețușului.

Astfel, județul Cluj: Cluj-Napoca, Turda, Câmpia Turzii, Baciu, Apahida, Gilău, Florești, Viișoara, Mihai Viteazu, Tritenii de Jos, Săvădisla, Frata, Cojocna, Ceanu Mare, Bonțida, Luna, Feleacu, Jucu, Moldovenești, Mica, Mociu, Mintiu Gherlii, Unguraș, Sic, Chinteni, Cuzdrioara, Gârbău, Călărași, Cămărașu, Căianu, Sânpaul, Fizeșu Gherlii, Cătina, Țaga, Suatu, Petreștii de Jos, Borșa, Sânmărtin, Geaca, Săndulești, Ciurila, Tureni, Pălatca, Aiton, Buza, Ploscoș;

Județul Bistriţa-Năsăud: Bistrița, Beclean, Teaca, Lechința, Nimigea, Căianu Mic, Dumitra, Șintereag, Chiochiș, Braniștea, Petru Rareș, Uriu, Șieu-Măgheruș, Nușeni, Matei, Budacu de Jos, Șieu-Odorhei, Mărișelu, Galații Bistriței, Urmeniș, Chiuza, Budești, Sânmihaiu de Câmpie, Milaș, Miceștii de Câmpie, Ciceu – Mihăiești, Silivașu de Câmpie.

Ceața și poleiul reduc vizibilitatea în trafic

Ceața sub 200 de metri, pe alocuri chiar sub 50 de metri, pe mai multe șosele din județele Alba, Bistrița-Năsăud, Cluj, Covasna, Dolj, Giurgiu, Gorj, Harghita, Mureș, Sibiu, Teleorman, Vaslui și Vrancea. Local, sunt condiții de formare a poleiului.

din Inspectoratul General al Poliției Române informează că nu sunt semnalate drumuri naţionale sau autostrăzi cu circulaţia oprită ca urmare a condițiilor meteo nefavorabile.