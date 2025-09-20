Un atac cibernetic care a vizat un furnizor de servicii aeroportuare a perturbat activitatea pe mai multe importante din Europa. În acest context, MAE a emis o pentru românii care călătoresc în străinătate.

Activitatea aeroportuară afectată de un atac cibernetic

Activitatea pe mai multe aeroporturi importante din Europa, între care cel din Londra (Heathrow), Bruxelles și Berlin a fost perturbată din cauza unui . În noaptea de 19 spre 20 septembrie, a avut loc un atac cibernetic care a afectat Heathrow (Londra), Berlin Brandenburg și Zaventem (Bruxelles).

RTX, proprietarul Collins Aerospace, compania care a dezvoltat software-ul atacat, MUSE, a transmis că a luat cunoștință de o întrerupere cibernetică a aplicației pe mai multe aeroporturi. Mai multe hub-uri aeriene europene au semnalat întârzieri din cauza unui atac cibernetic, relatează Reuters.

„Lucrăm activ pentru a rezolva problema și a restabili funcționalitatea completă pentru clienții noștri cât mai repede posibil. Impactul este limitat la check-in-ul electronic al clienților și predarea bagajelor și poate fi atenuat prin operațiuni manuale de check-in”, a transmis compania.

Probleme pe mai multe aeroporturi

Autorii atacului au vizat un furnizor de servicii pentru sistemele de check-in şi îmbarcare. Potrivit Reuters, care citează autoritățile aeroportuare, incidentul a blocat sistemele automate, fapt ce a necesitat trecerea la proceduri manuale de înregistrare şi îmbarcare.

„Impactul asupra programului de zbor este semnificativ şi, din păcate, vor apărea întârzieri şi anulări”, a transmis Aeroportul Bruxelles într-un comunicat.

Potrivit BBC, autoritatea de supraveghere a aviației Eurocontrol a transmis că mai multe companii aeriene au fost rugate să anuleze jumătate din zborurile către și dinspre aeroportul din Bruxelles între ora 4:00 dimineața, sâmbătă și ora 2:00 dimineața, duminică, pe fusul orar al Londrei. Cel puțin 10 zboruri au fost anulate de pe aeroportul din Bruxelles și alte 17 au avut întârzieri de peste o oră.

Avertizări de pe Aeroportul Heathrow

Pe de altă parte, Aeroportul Heathrow a avertizat cu privire la întârzierile cauzate de „o problemă tehnică” la un furnizor extern. De asemenea, aeroportul din Berlin a publicat pe site un mesaj prin care informează pasagerii despre timpii de aşteptare prelungiţi la check-in. Ministrul britanic al transporturilor, Heidi Alexander, a declarat sâmbătă că monitorizeză situația creată de atacul cibernetic.

„Sunt la curent cu un incident care afectează check-in-ul și îmbarcarea companiilor aeriene, având impact asupra zborurilor de la Heathrow și alte aeroporturi europene. Primesc informații actualizate în mod regulat și monitorizez situația. Dacă zburați astăzi de la Heathrow, verificați cu compania aeriană înainte de a călători”, a scris ea pe X, conform The Guardian.

Operatorii aeroportuari au recomandat călătorilor programaţi pentru sâmbătă să îşi confirme zborurile direct cu companiile aeriene. Un astfel de demers a fost necesar pentru a evita situațiile în care anumite curse au fost anulate. De menționat că aeroportul din Frankfurt a precizat că nu este afectat de atac.

Avertizare de călătorie MAE

Ministerul Afacerilor Externe ( ) informează cetățenii români care intenționează să călătorească în Regatul Unit al Marii Britanii și al Irlandei de Nord, Republica Federală Germania și Regatul Belgiei cu privire la problemele care pot apărea pe aeroporturi.

Potrivit sursei citate, după atacul cibernetic care a avut loc în noaptea de 19 spre 20 septembrie, activitatea pe aeroporturile Heathrow (Londra), Berlin Brandenburg și Zaventem (Bruxelles) se desfășoară cu oarecare greutate. În aceste condiții, MAE recomandă cetățenilor români să verifice situația zborurilor înainte de a se prezenta în aeroporturi.

Cetățenii români care se confruntă cu o situație dificilă, specială, cu un caracter de urgență, au la dispoziție următoarele numere de telefon de permanență, în funcție de circumscripția consulară de urgență, astfel: