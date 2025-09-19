Autoritățile au deschis o anchetă după ce o dronă civilă a fost observată zburând în zona Aeroportului Internațional Henri Coandă, de la . Incidentul a fost semnalat de echipajul unei aeronave.

O de mici dimensiuni a fost observată, vineri, zburând în apropierea . Incidentul a fost sesizat de echipajul unei aeronave care se afla în zbor. Autoritățile au luat act de această sesizare și au deschis o anchetă pentru a identifica drona și locația din care a fost operată.

Potrivit unui comunicat de presă emis de Compania Naţională Aeroporturi Bucureşti, dispozitivul a fost observat undeva la o distanță de aproximativ trei kilometri de incinta aeroportului. Conform sursei citate, aeronava a aterizat în siguranţă la ora 15:45, iar incidentul a fost raportat imediat către autorităţile competente.

„Astăzi, 19 septembrie 2025, în timpul apropierii pentru aterizare pe pista 26L a Aeroportului Internaţional Henri Coandă Bucureşti, echipajul unei aeronave a semnalat prezenţa unei drone civile de mici dimensiuni în raza vizuală, la aproximativ 3,5km de aeroport”, a transmis, Compania Naţională Aeroporturi Bucureşti.

Comunicatul de presă arată că, în urma acestui incident a fost deschisă o anchetă coordonată de Autoritatea Aeronautică Civilă Română, Compania Naţională Aeroporturi Bucureşti şi ROMATSA. Astfel, în urma acestei investigații a fost identificată drona civilă implicată și locația de unde a fost operată.

atrage atenția că operarea dronelor este strict interzisă în zona şi în apropierea aeroporturilor civile şi militare. În aceste condiții, cei care nu respectă reglementările legale și operează astfel de dispozitive neautorizate, riscă dosar penal.

Ce reglementări sunt în domeniul operării dronelor

Legislația europeană și națională reglementează utilizarea dronelor, cerând înregistrarea operatorului și a dronei, în funcție de greutatea acesteia. De asemenea, operatorii acestor dispozitive au nevoie de atestate care să le permită să le utilizeze, în funcție de mai multe criterii. La nivelul UE au fost elaborate norme comune de utilizare a acestor dispozitive, menite să stabilească un cadru standard de siguranță.

Operatorii care dețin o dronă cu o masă mai mare de 250g, care nu este o jucărie sau este echipată cu cameră video și microfon trebuie înmatriculată la Autoritatea Aeronautică Civilă Română (AACR). Operatorul acestui aparat trebuie să susțină un examen teoretic în funcție de categoria pentru care dorește să opereze, înainte de a avea permisiunea de zbor.

Legea mai impune respectarea zonelor interzise (No Fly Zones) și a limitelor de altitudine (maxim 120m), precum și respectarea unor distanțe de siguranță față de persoane și obiective. Dronele trebuie să emită semnale de identificare (Remote ID), iar pilotul trebuie să respecte un număr de reguli privind zborul în siguranță.

Zborul unei drone care pentru care nu este deținute documentele și certificările necesare sau care nu respectă condițiile legale poate atrage consecințe serioase. Autoritățile competente, precum Poliția Română, MApN sau AACR, au dreptul să aplice sancțiuni care variază în funcție de gravitatea situației: