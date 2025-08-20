Gigantul american a confirmat oficial că una dintre bazele sale de date a fost compromisă în urma unui atac informatic.

Incidentul, pus pe seama grupării ShinyHunters, readuce în atenție vulnerabilitatea platformelor globale și necesitatea unor măsuri suplimentare de protecție a utilizatorilor, relatează .

Cum s-a confirmat atacul și ce detalii a oferit Google

Ce reacție au experții în cibernetică

Google a anunțat că una dintre bazele sale de date a fost accesată ilegal, iar datele clienților au fost . Compania a menționat că a vizat o instanță Salesforce folosită pentru gestionarea informațiilor de contact ale IMM-urilor.

Într-un comunicat oficial, Google a declarat că „Google a reacționat la activitate, a efectuat o analiză de impact și a început măsuri de prevenire”, conform Forbes.

Grupul responsabil ar fi ShinyHunters, cunoscut și ca UNC6040, recunoscut pentru atacuri de tip ransomware și tentative de extorcare.

Datele furate sunt descrise ca fiind „informații de bază, în mare parte publice, cum ar fi numele companiilor și datele de contact”, au spus reprezentanții companiei. De asemenea, Google a confirmat că incidentul a avut loc în luna iunie.

Specialiștii din domeniu au subliniat că acest caz arată cât de vulnerabile sunt chiar și companiile cu resurse enorme de securitate. „Informația că Google a fost victima unei breșe de date în recentul val de atacuri de la ShinyHunters demonstrează că nicio organizație nu este ferită de criminalitatea cibernetică”, a spus William Wright, CEO al Closed Door Security, conform sursei citate.

În aceeași notă, Jamie Akhtar, CEO CyberSmart, a menționat: „Dacă se poate întâmpla unei dintre cele mai bogate și mai bine protejate companii din lume, se poate întâmpla oricui”

El a adăugat că factorul omul mereu are o slăbiciune și poate face greșeli: „Cea mai avansată apărare tehnică nu te va proteja dacă un angajat face un click greșit sau este păcălit prin inginerie socială”

Dray Agha, manager la Huntress, a atras atenția asupra riscurilor din lanțul de aprovizionare: „Chiar și giganții tehnologici nu sunt scutiți, ceea ce subliniază necesitatea ca firmele să verifice cu atenție și să monitorizeze constant toți furnizorii care au acces la datele lor”, a mai spus acesta potrivit sursei citate.