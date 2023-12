Avocata Cornelia Lalu, despre cine va răspunde pentru tot ce s-a întâmplat la Ferma Dacilor: E tragedie identică cu Colectivul (VIDEO)

Avocata Cornelia Lalu a avut o intervenție în cadrul Știrilor B1 TV, prezentate de Andreea Moraru, ceea ce s-a întâmplat la , unde arse de vii. Cornelia Lalu spune că această tragedie e identică cu Colectivul, dar și cu cazul Crevedia.

„Acest caz dramatic, soldat până în prezent cu 7 decese, dar cred că și al optulea, dacă n-a fost găsit până în 2 zile, este și acesta probabil undeva ascuns sub acele construcții, este o copie la indigo a cazului Crevedia. La fel, și în cazul Crevedia, primarul care locuia la câteva zeci de metri de acel loc unde au avut loc exploziile cisternelor, aici avem un sat, nu un sat extrem de populat. Gura Vadului este un sat micuț, deci primarul și consilierii locali știu absolut tot ce se întâmplă în zona lor.

Mai mult, am aflat astăzi că au existat două hotărâri de consiliu local privind o așa zisă autorizare a construcției acestei Ferme a Dacilor și a funcționării, una în 2019 și una chiar în 2021. Deci se știa de existența acestui amplasament turistic, a acestui loc unde aveau loc petreceri.

Am înțeles că aveau loc și seminarii sau altfel de, să zicem, grupuri organizate, care desfășurau diverse activități. Tot astăzi am aflat că și gruparea fraților Tate aveau aici niște tabere la care veneau din când în când cu prietenii lor, deci era o activitate care, să zicem, profita zonei. De aceea eu cred că primarul și autoritățile locale, pentru că nu numai primarul e vinovat, chiar dacă el este responsabilul protecției civile, pentru că până una alta, în afară de ISU, există și sistemul de protecție civilă, al cărui șef este conducătorul unității administrativ teritoriale. Deci primarul și consilierii locali știau despre faptul că aici funcționează la foc continuu o întreprindere turistică. Am înțeles tot din datele oferite de mass-media, astăzi, că profitul firmei era destul de consistent, adică acum vreo 2 ani a avut un milion și ceva de euro, cu 6 salariați, și anul trecut a avut 2 milioane de euro profit. Deci nu poate să-mi spună niciuna din autoritățile, inclusiv prefectul de Prahova, că această funcționare era așa, să zicem, ocultă. Nu, era la vedere și toată lumea știa despre această tabără, această pensiune, această locație care am înțeles că se întinde cam pe 40 de hectare. Adică nu este o mică căbănuță. Ați văzut și dumneavoastră la filmările din dronă că există în afară de acest corp principal în care a izbucnit incendiul, încă câteva zeci de cabane. Deci este un ansamblu care a funcționat și funcționează din 2013, de 10 ani”.

Avocata a fost întrebată, din punct de vedere legal, ce legătură are cu tragedia patronul, la nivel de declarații publice, Cornel Dinicu, dat fiind faptul că el nu are nicio legătură cu proprietarii din acte.

“Da, este o problemă, pentru că am văzut tot în mass-media niște interviuri pe care acesta le dădea la presa prahoveană și în care dânsul povestea că este afaceristul acestei zone, că este întreprinzătorul, promotorul acestei zone. Faptul că sunt alte persoane în actele firmei respective, nici nu știu unde are sediul firma, dacă are în județul Prahova sau poate în altă parte, firma își are sediul și unde este înscrisă fiscal, spuneți ce legătură are? El este, într-adevăr, un om din afara, să zicem, răspunderii civile penale în ceea ce privește tragedia de acum două zile. Numai că, el fiind cel care probabil a debutat cu această firmă, trebuie făcută o anchetă foarte amănunțită. Și faptul că DNA-ul a redeschis un dosar închis de secția parchetelor militare și stau să mă întreb de ce, doar pentru faptul că niște pompieri au fost acuzați, oarecum, de neglijență în serviciu. Deci sunt niște elemente care nouă, cel puțin telespectatorilor, chiar și dumneavoastră, mass-media, ne lipsesc în acest moment și sper ca această anchetă să fie făcută cu mare seriozitate, pentru că astfel de tragedii, să nu uităm, e o tragedie identică cu Colectivul, deci tot așa, un loc unde vin oameni să se distreze, iată ia foc. Noi nu știm materialele din care s-au construit, poate este acel gips carton, care e foarte inflamabil, poate lemnul respectiv nu era ignifugat. Ați avut un specialist înainte care v-a spus cât de ușor este de la un cablu electric să iei foc”.

Ce putem face, acum, în prag de Revelion

După tragedia de la Ferma Dacilor, autoritățile au înceaput să verifice toate pensiunile din Prahova, privind autorizația de securitate la incendiu.

Avocata a mai fost întrebată ce putem face, acum, în prag de Revelion, în cazul în care ne-am rezervat o cabană.

“Această tragedie de la Ferma Dacilor ar trebui să ne pună pe gânduri, într-adevăr, numai că Revelionul este în 2, 3 zile. Sumele deja s-au plătit, lumea deja și-a cumpărat pachete. Când ți se spune, ’hai undeva la o pensiune, că am fost anul trecut, e foarte frumos’, nu știi, nu întrebi, are autorizație la incendiu sau n-are autorizație. Că stau să mă gândesc la această pensiune, copiii au murit la mansardă, deci probabil părinții se distrau la parter și etajul 1, și copiii, pentru relaxarea lor și pentru distracția lor, li s-a spus ‘stați la mansardă și acolo vă și culcați, și jucați jocuri, treaba voastră ce faceți’.

E foarte greu, pentru că dacă noi avem un stat atât de slab, fără niște reguli stricte. De la Colectiv au trecut 8 ani. De exemplu, tot Centrul Vechi al Capitalei este fără autorizații de funcționare și ISU, și spune în curs de acreditare sau în curs de obținere a autorizației. Nu este normal, trebuie să lași comerciantului o păsuire, dar o lași de 30 de zile, de maximum 3 luni, nu o lași așa la infinit”.