Avocatul Poporului a contestat la CCR OUG 91/2025, care prevede neplata primei zile de concediu medical. Ce urmează

Avocatul Poporului a contestat la CCR OUG 91/2025, care prevede neplata primei zile de concediu medical. Ce urmează

Ana Maria
03 feb. 2026, 14:59
Avocatul Poporului a contestat la CCR OUG 91/2025, care prevede neplata primei zile de concediu medical. Ce urmează
sursa foto: freepik
Cuprins
  1. De ce spune Avocatul Poporului că statul deturnează scopul contribuțiilor de sănătate
  2. Ce prevederi constituționale ar fi încălcate
  3. De ce ar fi afectate, în special, persoanele cu venituri mici
  4. De ce este problematică invocarea fraudei ca justificare
  5. Ce urmează după sesizarea CCR făcută de Avocatul Poporului

Avocatul Poporului a sesizat Curtea Constituțională cu privire la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 91/2025, care prevede neplata primei zile de concediu medical. Instituția susține că măsura afectează drepturile asiguraților și încalcă mai multe articole din Constituție, întrucât statul continuă să încaseze contribuții obligatorii de sănătate, fără a oferi integral prestațiile de protecție corespunzătoare.

Sesizarea vizează, între altele, încălcarea principiului securității juridice, a dreptului la ocrotirea sănătății și a dreptului la protecție socială, dar și a limitelor constituționale în care Guvernul poate adopta ordonanțe de urgență.

De ce spune Avocatul Poporului că statul deturnează scopul contribuțiilor de sănătate

În documentul transmis Curții Constituționale, Avocatul Poporului atrage atenția că refuzul de a plăti prima zi de concediu medical contrazice logica sistemului de asigurări de sănătate, în care contribuțiile au o destinație precisă.

Atunci când statul colectează resurse sub titlu de contribuții de sănătate obligatorii, dar refuză plata primei zile de concediu medical, acesta operează, practic, o deturnare de scop a fondurilor, deoarece sumele încasate cu titlu de asigurare nu se mai regăsesc în prestația de protecție oferită asiguratului. Această conduită transformă contribuția de asigurări sociale dintr-o sumă cu destinație specială într-un impozit mascat, fără o contraprestație corelativă, încălcând astfel însăși rațiunea existenței FNUASS. Or, dacă natura juridică a contribuției la sănătate este una specială (cu destinație precisă), atunci orice limitare a unui drept, în condițiile în care cota de contribuție rămâne neschimbată, poate fi interpretată ca o încălcare a protecției sociale, dar și a unui drept patrimonial corelativ contribuțiilor plătite”, mai subliniază Avocatul Poporului, potrivit Antena 3 CNN.

Ce prevederi constituționale ar fi încălcate

Avocatul Poporului arată că art. II din OUG nr. 91/2025 contravine mai multor articole din Constituție, printre care:

  • art. 1 alin. (5) – principiul securității juridice și al previzibilității normei;

  • art. 34 – dreptul la ocrotirea sănătății;

  • art. 44 – dreptul de proprietate privată;

  • art. 47 – dreptul la protecție socială;

  • art. 115 alin. (6) – limitele ordonanțelor de urgență.

Instituția amintește și jurisprudența recentă a Curții Constituționale, potrivit căreia plata contribuției la sănătate conferă calitatea de asigurat și dreptul la beneficii corespunzătoare.

„Consacrarea prin lege a asigurărilor sociale presupune drepturi și obligații atât pentru asigurat, cât și pentru stat, esențială fiind acoperirea unui risc în cazul producerii anumitor evenimente ce privesc sănătatea asiguraților. Dreptul la ocrotirea sănătății impune stabilirea riscurilor asigurate într-o manieră care să protejeze viața și integritatea corporală” (Decizia nr. 818 din 5 decembrie 2019, paragraful 29).

De ce ar fi afectate, în special, persoanele cu venituri mici

Potrivit sesizării, neplata primei zile de concediu medical lovește disproporționat în lucrătorii cu venituri reduse, pentru care pierderea unei zile de salariu poate însemna dificultăți reale în accesul la medicamente sau tratament.

Neplata primei zile de concediu medical afectează în mod disproporționat lucrătorii cu venituri mici, transformând dreptul la asistență socială într-unul iluzoriu. Statul român, prin această reglementare, ignoră obligația de a nu diminua nivelul de protecție socială, încălcând standardele europene de protecție a drepturilor omului”, potrivit Avocatului Poporului.

Instituția avertizează că măsura afectează și pacienții cronici care depind de tratamente periodice și spitalizări de zi.

De ce este problematică invocarea fraudei ca justificare

Avocatul Poporului consideră că justificarea măsurii prin combaterea fraudei instituie, de fapt, o suspiciune generală asupra tuturor asiguraților.

În opinia Avocatului Poporului, invocarea fraudei ca temei pentru neplata primei zile de incapacitate temporară de muncă instituie o prezumție de fraudă din partea tuturor asiguraților, „aspect de neacceptat într-un stat de drept”.”

Ce urmează după sesizarea CCR făcută de Avocatul Poporului

Curtea Constituțională urmează să analizeze dacă prevederile OUG 91/2025 respectă Constituția. O eventuală decizie de neconstituționalitate ar putea obliga Guvernul să modifice cadrul legal privind plata concediilor medicale.

