Plata concediilor medicale urmează reguli noi de la 1 februarie 2026, valabile până la 31 decembrie 2027. Principalul element nou este că prima zi de concediu medical nu mai este plătită nici de angajator, nici din fondurile sistemului public de sănătate. Această măsură face parte dintr-un pachet guvernamental menit să reducă cheltuielile în sănătate, având consecințe directe asupra veniturilor salariaților și impune ajustări în modul de lucru al companiilor.

Cum se face plata concediilor medicale conform noilor reguli

Anterior, deconta concediul medical începând cu ziua a șasea, iar angajatorul achita primele cinci zile. Acum, situația s-a schimbat. Prima zi nu este remunerată, angajatorul plătește zilele 2-6, iar banii de la stat încep să fie virați din ziua a șaptea.

„Prima zi de concediu nu este plătită, nu o plătește nimeni, nici angajatorul, nici bugetul CNAS. Angajatorul plătește zilele 2-6, iar din ziua a 7-a se plătește din bugetul sistemului public de sănătate.”, a explicat Oana Botolan, specialist în resurse umane, pentru .

Aceasta adaugă că schimbarea nu generează costuri suplimentare pentru companii, ci doar necesită ajustări în proceduri:

„Tot cinci zile plătesc, ca și până acum, doar că decontarea începe mai târziu. Este o complicație operațională, nu una financiară directă.”, a mai spus ea.

Ce efecte au noile reguli asupra angajaților

Angajații resimt imediat o pierdere financiară, deoarece prima zi de concediu medical nu mai este plătită. Botolan atrage atenția: „Cei mai afectați sunt angajații, mai ales la concediile medicale scurte. Prima zi este neplătită și este o pierdere clară de bani.”

Ea mai precizează un risc important: „Putem vedea din ce în ce mai multe situații în care oamenii vin la muncă bolnavi, pentru că nu își permit o zi fără plată, ceea ce poate duce la îmbolnăvirea altor colegi.”

Este important de menționat că, deși neplătită, prima zi este în continuare considerată în stagiul de asigurare, iar statutul de asigurat în sistemul public de sănătate rămâne valabil.

Noi reguli la plata concediilor medicale: Cum se calculează acum indemnizațiile pentru concedii medicale

Legea nr. 141/2025 a introdus un sistem diferențiat de calcul al indemnizației pentru concediile medicale, pe baza duratei acestora:

55% din baza de calcul pentru concedii de până la 7 zile;

65% pentru perioade între 8 și 14 zile;

75% pentru cele care depășesc 15 zile.

Prin urmare, prima zi este pierdută integral, iar restul zilelor sunt plătite parțial, ceea ce afectează semnificativ veniturile în cazul concediilor scurte.

Pentru a beneficia de indemnizație, este necesar un stagiu minim de cotizare de 6 luni în ultimele 12 luni, exceptând cazurile speciale cum ar fi accidentele de muncă sau bolile profesionale, când procentul indemnizației poate ajunge la 80%.

Noi reguli la plata concediilor medicale: Care este motivul principal pentru această schimbare

„Una dintre măsurile asumate de Guvern a fost reducerea cheltuielilor cu concediile medicale, care deveniseră împovărătoare pentru sistemul public. În practica noastră am observat că, în anumite situații, concediile medicale erau acordate cu (o poate chiar prea mare) ușurință, ajungând să fie solicitate și acordate necorespunzător, de exemplu, pentru suplinirea perioadelor de concediu de odihnă sau în momente cheie, precum prelungirea preavizului ori justificarea absenței de la proceduri disciplinare.”, au explicat avocatele Andreea Stan și Ioana Iacob pentru Digi24.ro.

Ce statut juridic are prima zi de concediu neplătită

În legătură cu întrebările frecvente ale angajatorilor, avocatele menționează:

„Din punctul nostru de vedere, natura juridică a respectivului concediu nu se modifică. Ziua rămâne, în mod clar, zi de concediu medical, cu toate consecințele legale aferente. Singura diferență este că indemnizația corespunzătoare acestei zile nu va mai fi achitată.”

Astfel, prima zi este în continuare considerată concediu medical, contractul individual de muncă fiind suspendat pe această perioadă, iar evidențele trebuie păstrate conform REGES. Totuși, OUG nr. 91/2025 nu are încă norme de aplicare definitive.

Pot angajatorii să suporte voluntar plata primei zile? Ce implicații există

Unele firme pot alege să plătească prima zi din concediul medical pentru a susține angajații, însă, această practică poate avea consecințe fiscale.

„În măsura în care angajatorii vor acorda totuși echivalentul indemnizației pentru prima zi de concediu medical, este posibil ca aceasta să trebuiască să fie tratată ca beneficiu salarial și taxată corespunzător. În plus, poate apărea și problema deductibilității fiscale.”, au mai explicat cele două avocate.

Deductibilitatea depinde de regulile interne ale companiei și de modul în care sunt înregistrate aceste plăți.

Ce provocări administrative și financiare implică noile reguli pentru companii

Oana Botolan semnalează presiunea financiară pusă pe firme, în special pe IMM-uri, din cauza faptului că acestea plătesc indemnizațiile în avans, urmând să recupereze banii de la stat ulterior:

„Angajatorii vor continua să plătească indemnizațiile în avans și să aștepte ulterior decontarea de la stat. Decontarea durează, iar asta pune presiune pe cashflow, pe capitalul de lucru, mai ales în cazul firmelor mici și mijlocii.”

Pe lângă asta, companiile trebuie să-și actualizeze regulamentele interne, care până acum prevedeau plata primelor cinci zile de concediu medical de către angajator. Botolan recomandă clarificarea politicii interne:

„În funcție de abordarea pe care o vor avea, angajatorii vor trebui să clarifice dacă prima zi va fi plătită sau nu.”

Avocatele subliniază importanța unei comunicări transparente către angajați:

„Sfătuim angajatorii ca, pe lângă modificarea necesară la regulamentele interne, să deruleze campanii de informare în rândul angajaților, indiferent de abordarea pe care o vor lua în final cu privire la plata primei zile de concediu medical. Dacă nu va exista o informare clară, din punctul nostru de vedere vor apărea inevitabil numeroase întrebări și nemulțumiri în rândul angajaților.”