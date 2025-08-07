Băiețel de 7 ani, mușcat de șarpe. Unde s-a petrecut evenimentul

Un băiețel, în vârstă de 7 ani, , pe versantul Creasta Cocoșului din Munții Gutâi.

La fața locului s-au deplasat salvamontiștii, dar și un elicopter SMURD care l-a preluat pe copil pentru a-l transporta la cea mai apropiată unitate medicală.

Ce au transmis salvamontiștii

„Salvamont (…) intervine pentru a salva un copil de 7 ani, posibil . Salvatorii montani au ajuns rapid la victimă, în mai puțin de 9 minute de la primirea apelului de urgență, fiind in misiune de patrulare preventivă în zona menționată, o zonă de altfel populată de turiști”, a spus Dan Benga, directorul Serviciului Public Județean (SPJ) Salvamont Maramureș, conform