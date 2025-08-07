B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Băiețel de 7 ani, mușcat de șarpe. Unde s-a petrecut evenimentul

Băiețel de 7 ani, mușcat de șarpe. Unde s-a petrecut evenimentul

Elena Boruz
07 aug. 2025, 15:54
Băiețel de 7 ani, mușcat de șarpe. Unde s-a petrecut evenimentul
Sursa Foto: Freepik.com

Un băiețel, în vârstă de 7 ani, a fost mușcat de un șarpe, pe versantul Creasta Cocoșului din Munții Gutâi. 

La fața locului s-au deplasat salvamontiștii, dar și un elicopter SMURD care l-a preluat pe copil pentru a-l transporta la cea mai apropiată unitate medicală.

Ce au transmis salvamontiștii

„Salvamont (…) intervine pentru a salva un copil de 7 ani, posibil mușcat de șarpe de membrul superior. Salvatorii montani au ajuns rapid la victimă, în mai puțin de 9 minute de la primirea apelului de urgență, fiind in misiune de patrulare preventivă în zona menționată, o zonă de altfel populată de turiști”, a spus Dan Benga, directorul Serviciului Public Județean (SPJ) Salvamont Maramureș, conform agerpres.

Tags:
Urmăriți B1TV.ro și pe
`
Citește și...
Tentativă de fraudă informatică prin email: Atacatorii se folosesc de identitatea ROMARG. DNSC avertizează utilizatorii de servicii de găzduire web
Eveniment
Tentativă de fraudă informatică prin email: Atacatorii se folosesc de identitatea ROMARG. DNSC avertizează utilizatorii de servicii de găzduire web
Surpriză la mormântul lui Ion Iliescu. Ce s-a întâmplat cu crucea fostului președinte (FOTO)
Eveniment
Surpriză la mormântul lui Ion Iliescu. Ce s-a întâmplat cu crucea fostului președinte (FOTO)
Horia Moculescu, prima reacție după ce în spațiul public au apărut speculațiile privind starea sa de sănătate. „Nu sunt bine”
Eveniment
Horia Moculescu, prima reacție după ce în spațiul public au apărut speculațiile privind starea sa de sănătate. „Nu sunt bine”
Un căprior aflat în pericol a fost salvat de către pompierii din cadrul ISU Bihor. Ce a pățit animalul
Eveniment
Un căprior aflat în pericol a fost salvat de către pompierii din cadrul ISU Bihor. Ce a pățit animalul
Sicriul lui Ion Iliescu a fost așezat pe același afet de tun ca și cel al Regelui Mihai, în 2017. Fostul președinte, condus pe ultimul drum cu onoruri militare (FOTO)
Eveniment
Sicriul lui Ion Iliescu a fost așezat pe același afet de tun ca și cel al Regelui Mihai, în 2017. Fostul președinte, condus pe ultimul drum cu onoruri militare (FOTO)
S-a aflat unde era Nicușor Dan în timpul înmormântării lui Ion Iliescu
Eveniment
S-a aflat unde era Nicușor Dan în timpul înmormântării lui Ion Iliescu
Caz șocant în Reșița! Un bărbat cu dizabilități a fost bătut cu bestialitate, în plină stradă. Ce au spus legiștii
Eveniment
Caz șocant în Reșița! Un bărbat cu dizabilități a fost bătut cu bestialitate, în plină stradă. Ce au spus legiștii
Ce-a primit lumea în pungi, de pomană, la înmormântarea lui Ion Iliescu. Pachețelele, pregătite în detaliu
Eveniment
Ce-a primit lumea în pungi, de pomană, la înmormântarea lui Ion Iliescu. Pachețelele, pregătite în detaliu
Adevăratul motiv pentru care Nina Iliescu nu a mers nici la Cotroceni și nici nu a participat la înmormântarea soțului său, Ion Iliescu
Eveniment
Adevăratul motiv pentru care Nina Iliescu nu a mers nici la Cotroceni și nici nu a participat la înmormântarea soțului său, Ion Iliescu
Detalii șocante au ieșit la iveală în cazul crimei din Arad. Bărbatul a fost reținut! Ce au declarat procurorii
Eveniment
Detalii șocante au ieșit la iveală în cazul crimei din Arad. Bărbatul a fost reținut! Ce au declarat procurorii
Ultima oră
16:45 - Tentativă de fraudă informatică prin email: Atacatorii se folosesc de identitatea ROMARG. DNSC avertizează utilizatorii de servicii de găzduire web
16:35 - Surpriză la mormântul lui Ion Iliescu. Ce s-a întâmplat cu crucea fostului președinte (FOTO)
16:26 - Adrian Năstase îi critică pe politicienii care n-au venit la înmormântarea lui Ion Iliescu: Trebuiau să-l cinstească
16:25 - Horia Moculescu, prima reacție după ce în spațiul public au apărut speculațiile privind starea sa de sănătate. „Nu sunt bine”
16:16 - Un căprior aflat în pericol a fost salvat de către pompierii din cadrul ISU Bihor. Ce a pățit animalul
16:14 - Sicriul lui Ion Iliescu a fost așezat pe același afet de tun ca și cel al Regelui Mihai, în 2017. Fostul președinte, condus pe ultimul drum cu onoruri militare (FOTO)
15:48 - S-a aflat unde era Nicușor Dan în timpul înmormântării lui Ion Iliescu
15:35 - Caz șocant în Reșița! Un bărbat cu dizabilități a fost bătut cu bestialitate, în plină stradă. Ce au spus legiștii
15:19 - Politico, despre Ion Iliescu: „Un bolșevic pentru toate anotimpurile”
15:10 - Rodica Steluța Coposu, comemorată de liderii PNL: între discreție și devotament față de idealurile fratelui său