Vești bune pentru milioane de pensionari din România. Vor primi un ajutor de la stat înainte de sărbătorile de iarnă. Vezi mai jos toate detaliile și când intră banii.

Câte milioane de pensionari vor primi bani de la stat

Ministrul Muncii, , a confirmat că peste 2,7 milioane de pensionari cu venituri lunare de maximum 2.574 de lei vor beneficia de sprijinul financiar oferit de . Este vorba despre cea de-a doua tranșă din ajutorul total de 800 de lei aprobat pentru anul 2025.

Când intră banii în conturile pensionarilor

Suma de 400 de lei va fi virată chiar înainte de sărbătorile de iarnă, în decembrie 2025. Prima tranșă a acestui ajutor a fost acordată deja în luna aprilie. Autoritățile au subliniat că banii sunt prevăzuți în buget și vor ajunge la timp la beneficiari.

”2.750.000 de pensionari cu venituri mai mici sau egale cu 2.574 lei vor primi în decembrie 2025 sprijinul financiar de 400 lei, a doua tranșă din ajutorul de 800 lei acordat în acest an.

Avem acești bani în buget și vor ajunge la cei care sunt cei mai afectați în această perioadă.

Știm că nu rezolvă multe dintre problemele cotidiene, dar aduce un ajutor concret în prag de iarnă.

Este o măsură de protecție socială la care nu am renunțat și care va fi binevenită.”, a precizat ministrul Muncii, potrivit Știripesurse.

De ce oferă Guvernul acest sprijin financiar pentru milioane de pensioanari

Măsura a fost introdusă pentru a compensa faptul că pensiile nu au fost indexate în acest an. Potrivit ministrului, deși suma nu rezolvă toate dificultățile, reprezintă un sprijin real în pragul iernii pentru cei mai vulnerabili pensionari.

Care este impactul bugetar al acestei măsuri

Valoarea totală a ajutorului pentru pensionari se ridică la 1,1 miliarde de lei. Sprijinul este acordat în două tranșe egale, în aprilie și decembrie. Pentru persoanele care ies la pensie după 1 aprilie 2025, sprijinul va fi acordat o singură dată, în decembrie, în cuantum de 400 de lei.

„În cazul persoanelor ale căror drepturi de pensie se deschid după data de 1 aprilie 2025, ajutorul financiar se acordă în luna decembrie 2025, în cuantum de 400 lei”, se mai precizează în nota de fundamentare a actului normativ aprobat de Guvern.