Milioanele fără explicație ale ministrului Florin Manole: venituri modeste, dar sume uriașe în conturi, susțin jurnaliștii de la defapt.ro

Milioanele fără explicație ale ministrului Florin Manole: venituri modeste, dar sume uriașe în conturi, susțin jurnaliștii de la defapt.ro

George Lupu
28 sept. 2025, 00:20
Milioanele fără explicație ale ministrului Florin Manole: venituri modeste, dar sume uriașe în conturi, susțin jurnaliștii de la defapt.ro
Sursa foto: Captura B1 TV
Cuprins
  1. Împrumuturi de zeci de mii de euro
  2. 780.000 de lei în 11 zile
  3. Ce spune Florin Manole despre dezvăluiri

Florin Manole, ministrul Muncii, apare în declarațiile de avere cu sume considerabile, deși veniturile sale oficiale sunt exclusiv din bani publici și mult mai mici decât mișcările financiare pe care le-a raportat, susțin jurnaliștii de la defapt.ro, care au analizat declarațiile de avere ale politicianului PSD.

Împrumuturi de zeci de mii de euro

Jurnaliștii de la defapt.ro arată că încă din primul mandat de parlamentar (2016-2020), Manole a surprins prin modul în care și-a gestionat banii. În 2016 a câștigat 65.552 de lei de la Camera Deputaților, însă a împrumutat PSD-ului 63.000 de lei, rămânând cu doar 2.552 de lei pentru cheltuieli curente, în timp ce avea și două credite bancare în derulare.

În 2018, ar fi încasat 122.712 lei, dar a declarat economii de 42.000 de lei și 26.500 de euro – echivalentul a aproape 35.000 de euro, adică mai mult decât venitul său anual de aproximativ 25.000 de euro.

Potrivit jurnaliștilor citați, în perioada 2019–2020, Manole a acordat împrumuturi masive: 40.000 de euro unei rude și 225.000 de lei PSD-ului, la care s-au adăugat contribuții de campanie de 70.000 de lei. În total, aproape 100.000 de euro, în timp ce salariile lui pe doi ani nu depășeau 60.000 de euro.

Potrivit declarației din februarie 2022, Manole a împrumutat o persoană fizică cu 700.000 de lei, deși veniturile sale din acel an s-au ridicat la doar 179.761 de lei. Pentru a susține tranzacția, a împrumutat la rândul său 350.000 de lei de la viitoarea sa soție, dar chiar și așa diferența de bani rămâne uriașă.

780.000 de lei în 11 zile

În decembrie 2023, în două conturi ale ministrului au intrat peste 780.000 de lei (156.000 de euro) în doar 11 zile, fără nicio explicație. În mai 2024, acești bani dispăruseră aproape complet: în conturi mai rămăseseră câteva sute de lei.

Pe parcursul anului 2024, Manole a mai împrumutat PSD cu 289.000 de lei și a cumpărat titluri de stat de 200.000 de lei, în timp ce alimenta și conturile personale cu zeci de mii de lei, mai precizează defapt.ro.

În prima jumătate a acestui an, ministrul a declarat un cont nou cu 70.000 de euro și economii suplimentare de aproape 50.000 de lei. Nici de această dată nu există justificări clare pentru proveniența banilor.

Deși salariile lui Petre-Florin Manole, ca parlamentar și consilier, s-au situat constant la nivelul câtorva zeci de mii de euro anual, declarațiile sale de avere indică operațiuni financiare de ordinul sutelor de mii de euro. Discrepanțele majore dintre veniturile oficiale și mișcările de bani ridică numeroase semne de întrebare asupra surselor reale ale averii sale.

Ce spune Florin Manole despre dezvăluiri

Ministrul Muncii, Florin Manole a transmis un drept la replică prin care precizează că ancheta jurnaliștilor de la defapt.ro se bazează pe o greșeală de redactare a declarației de avere.

“Am semnalat eu însumi, încă din 2024, erorile din declarația mea de avere, am transmis documente bancare justificative și am corectat totul în următoarea declarație. De asemenea, în sustinerea transparenței și bunei-credințe mi-am publicat din proprie inițiativă declarația de avere completă pe site-ul ministerului, înainte ca acest lucru să fie cerut de către premier.

Astfel, a fost adăugat din eroare un ”ZERO” la finalul sumei de 79.500 lei, devenind 795.000 lei.  Această greșeală de redactare a fost notificată de către mine Agenției Naționale de Integritate către care am trimis documentele justificative pentru a dovedi buna credință și a nu lăsa loc speculațiilor.

Așa cum dovedesc extrasele de cont și emailul atașat,

În declarația de avere nr.2826582 depusă în data de 22.12.2023 am identificat două greșeli pe care le-am sesizat Agenției Naționale pentru Integritate (a se vedea emailul și extrasele de cont atașate).

Prima greșeală se referă la suma de la secțiunea IV.1 Active financiare poziția 1 cont ron 2018, unde, din greșeală, am adăugat un ZERO în plus. Astfel, suma corectă este 79.500 lei și nu 795.000 lei! (conform extrasului de cont).

A doua greșeală este la secțiunea IV.1 Active financiare poziția 5 cont ron 2020, unde suma de 61.966 lei este incorectă, întrucât ea nu există, cea corectă fiind de 312 ron. Deci, o eroare de redactare a unei sume inexistente (conform extrasului de cont)”, este reacția ministrului Muncii.

