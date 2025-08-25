Un bărbat din Arad a fost plasat în arest preventiv pentru 30 de zile, după ce și-a înjunghiat fiul vitreg, în vârstă de 14 ani, pe fondul consumului de alcool. În urma atacului, tânărul s-a ales cu o leziune în zona gâtului.
Incidentul violent s-a petrecut vineri seară, în Arad, în locuința în care agresorul locuiește cu concubina sa și fiul acesteia, victima. Cei trei locuiesc împreună de aproximativ 5 ani.
Vineri seară, pe fondul consumului de alcool și a unor discuții cu adolescentul, agresorul a apucat un cuțit din bucătărie și l-a atacat fiul partenerei sale, care a suferit o leziune în zona gâtului. La câteva ore de la săvârșirea faptei, bărbatul de 50 de ani a fost arestat preventiv.
Acum, bărbatul în vârstă de 50 de ani este cercetat pentru tentativă de omor în modalitatea violență în familie, a transmis Potrivit Parchetului de pe lângă Tribunalul Arad, potrivit Observator News.
Adolescentul a fost atacat de concubinul mamei sale vineri noaptea, iar sâmbătă, s-a dispus arestarea preventivă a inculpatului. Acesta va rămâne după gratii timp de 30 de zile.