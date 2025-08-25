Un bărbat din Arad a fost plasat în arest preventiv pentru 30 de zile, după ce și-a înjunghiat fiul vitreg, în vârstă de 14 ani, pe fondul consumului de alcool. În urma atacului, tânărul s-a ales cu o leziune în zona gâtului.

Cuprins:

Când și unde a avut loc incidentul Ce acuzații i se aduc bărbatului

Când și unde a avut loc incidentul

Incidentul violent s-a petrecut vineri seară, în Arad, în locuința în care agresorul locuiește cu concubina sa și fiul acesteia, victima. Cei trei locuiesc împreună de aproximativ 5 ani.

Vineri seară, pe fondul consumului de alcool și a unor discuții cu adolescentul, a apucat un cuțit din bucătărie și l-a atacat fiul partenerei sale, care a suferit o leziune în zona gâtului. La câteva ore de la săvârșirea faptei, bărbatul de 50 de ani a fost arestat preventiv.

Ce acuzații i se aduc bărbatului

Acum, bărbatul în vârstă de 50 de ani este cercetat pentru tentativă de omor în modalitatea violență în familie, a transmis Potrivit Parchetului de pe lângă Tribunalul Arad, potrivit .

Adolescentul a fost atacat de mamei sale vineri noaptea, iar sâmbătă, s-a dispus arestarea preventivă a inculpatului. Acesta va rămâne după gratii timp de 30 de zile.