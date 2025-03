Bărbat salvat de poliție după ce a anunțat că se va sinucide. „Am o sumă foarte mare de dat” (VIDEO)

Un bărbat a anunțat, luni, pe Facebook că iar polițiștii din București au fost sesizați și au reușit să îl salveze la timp pe acesta.

Bărbatul avea probleme financiare

financiare cărora nu le mai găsește rezolvare și a anunțat într-un videoclip că va „dispărea”, conform

„Oameni buni, am niște probleme. Nu mai pot să mă reinventez, nu mai știu ce să zic. Vă doresc la toți multă sănătate, să aveți grijă de familiile voastre. Am o sumă foarte mare de dat, nu mai am de unde, așa că o să dispar”, a transmis bărbatul.



Polițiștii au ajuns la timp

Polițiștii din București au fost sesizați și au demarat verificări pentru a identifica bărbatul pentru a-l împiedica să recurgă la sinucidere.

Oamenii legii l-au identificat și deplasa la domiciliul acestuia și până la sosirea lor, bărbatul nu suferise nicio vătămare, nu avea nicio leziune.

„Astăzi, 31 martie 2025, polițiști din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București- Secția 19 Poliție au fost sesizați cu privire la faptul că pe o rețea de socializare, un utilizator ar fi urcat un videoclip în care menționează că intenționează să recurgă la un gest extrem asupra propriei persoane.

În urma unui complex de activități a fost identificat un bărbat, în vârstă de 42 de ani, iar ulterior polițiștii s-au deplasat la cel în cauză, acesta fiind depistat.

Menționăm faptul că în momentul în care au ajuns polițiștii, bărbatul nu suferise vătămări corporale și nu prezenta leziuni. Acesta a fost condus la sediul secției de poliție, ulterior fiind internat la o unitate medicală de specialitate”, au transmis autoritățile într-un comunicat.

Autoritățile au transmis că siguranța cetățenilor este prioritară în cazul unor astfel de intervenții, iar polițiștii vor continua cercetările pentru a stabili toate circumstanțele în care s-a produs situația.