B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » La ce oră e bine să faci sport dacă ai probleme cu glicemia. Momentul zilei poate influența rezultatele

La ce oră e bine să faci sport dacă ai probleme cu glicemia. Momentul zilei poate influența rezultatele

Selen Osmanoglu
29 apr. 2026, 15:00
Slim beautiful woman posing on camera dressed in sportswear fond of fitness
Exercițiul fizic este esențial pentru controlul glicemiei, însă studiile recente arată că nu doar tipul de mișcare contează, ci și ora la care este făcută. În cazul persoanelor cu diabet zaharat de tip 2 sau rezistență la insulină, sportul practicat dimineața poate avea efecte diferite față de cel făcut după-amiaza sau seara.

Sportul de după-amiază, mai eficient pentru glicemie

O analiză realizată de cercetători de la Karolinska Institutet din Stockholm și de la Universitatea din Copenhaga arată că antrenamentele moderate sau intense efectuate în a doua parte a zilei sunt mai eficiente pentru reglarea glicemiei, scrie Click.

Potrivit concluziilor publicate în revista Trends in Endocrinology and Metabolism, exercițiile făcute după-amiaza și seara îmbunătățesc sensibilitatea la insulină și contribuie la un control mai bun al nivelului de zahăr din sânge.

De ce sportul de dimineață poate crește glicemia

Specialiștii explică acest fenomen prin așa-numitul „fenomen al zorilor”, când nivelul de cortizol crește natural în organism.

Acest hormon determină ficatul să elibereze glucoză în sânge pentru a oferi energie la începutul zilei. La persoanele cu diabet sau rezistență la insulină, mecanismul de reglare nu funcționează optim, iar glicemia poate crește.

Harriet Wallberg-Henriksson, profesoară de fiziologie, explică faptul că efortul intens dimineața poate amplifica acest efect, ducând la valori mai ridicate ale glicemiei.

Intervalul ideal pentru mișcare

Cercetările indică faptul că intervalul 16:00–19:00 este cel mai favorabil pentru activitatea fizică, deoarece:

  • nivelul cortizolului este mai scăzut
  • temperatura corporală este mai ridicată
  • forța musculară este mai mare
  • sensibilitatea la insulină este îmbunătățită

În aceste condiții, organismul răspunde mai bine la efort, iar glicemia este controlată mai eficient.

Dacă preferi dimineața, alege exerciții ușoare

Specialiștii subliniază că nu trebuie evitat complet sportul dimineața, dar este recomandat să fie ales un tip de mișcare mai blând.

Activități precum mersul alert, plimbările sau exercițiile ușoare sunt mai potrivite în prima parte a zilei. O plimbare de 30 de minute după micul dejun poate avea efecte benefice fără riscuri.

Juleen Zierath, una dintre autoarele studiului, atrage atenția că cel mai important lucru este ca mișcarea să existe, indiferent de moment.

Problemele metabolice pot trece neobservate

Medicii avertizează că rezistența la insulină poate exista ani de zile fără simptome evidente. Chiar și o glicemie normală, măsurată ocazional, nu exclude o problemă metabolică.

Oana Pop, medic specialist, subliniază că persoanele cu kilograme în plus, oboseală frecventă sau poftă de dulce ar trebui să își monitorizeze atent sănătatea.

Concluzia specialiștilor

Momentul în care faci sport poate influența semnificativ modul în care organismul gestionează glicemia. În general, exercițiile moderate sau intense sunt mai eficiente după-amiaza și seara, în timp ce dimineața sunt recomandate activitățile ușoare.

Cu toate acestea, regula de bază rămâne simplă: mișcarea, indiferent de oră, este întotdeauna mai bună decât sedentarismul.

Tags:
Ultima oră
