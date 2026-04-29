Traian Avarvarei
29 apr. 2026, 15:53
Dominic Fritz, președintele USR. Sursa foto: Captură video - USR / Facebook
Cuprins
  1. Ce spune Dominic Fritz despre moțiunea PSD-AUR
  2. Fritz, despre „calculul AUR-PSD”

Dominic Fritz, liderul USR, a susținut că limbajul folosit de AUR în moțiunea de cenzură pare desprins din „manualele care circulă la Moscova”. El a mai afirmat că PSD „cu greu mai poate fi considerat un partid pro-european” dacă votează această moțiune. Fritz a insistat că reformele și curățenia trebuie să continue deoarece „nu ne permitem încă un deceniu izolat și sărăcit de rețele corupte”.

Ce spune Dominic Fritz despre moțiunea PSD-AUR

„Citiți moțiunea PSD-AUR. „România tratată ca o colonie”, „birocrație transnațională”, „model străin impus”, „active strategice vândute” etc.

Este limba pe care AUR a copiat-o din manualele care circulă la Moscova și pe care PSD și-o însușește.

PSD, din partener într-o coaliție proeuropeană, atacă cu mare ipocrizie tocmai reformele care duc țara mai departe pe drumul european. Ne anunță că alege un drum nou. Drumul spre Est. Drumul AUR.

Dacă votează această moțiune, PSD cu greu mai poate fi considerat un partid pro-european.

Moțiunea AUR-PSD atacă cinic până și programul SAFE. Se întrebă „pe cine apără acele capabilități?” Armata noastră apără fiecare familie din România!

Moțiunea AUR-PSD numește reformele miniștrilor USR drept „străine de sufletului poporului”.

Ce este „sufletul poporului” pentru ei? Este înțelepciunea rusească? Este deficitul de 9,3% pe care l-au lăsat la finalul guvernului Ciolacu-Ciucă – cel mai mare din Uniunea Europeană? Sunt pensiile speciale pe care le apără cu disperare? Cutiile de pantofi pline cu șpagă? Verișorii cu care au umplut statul?”, a scris liderul USR, pe Facebook.

Fritz, despre „calculul AUR-PSD”

Dominic Fritz a afirmat apoi că PSD și AUR vor „un deceniu izolat și sărăcit de rețele corupte”, or așa ceva nu poate fi tolerat.

„România noastră este alta. Este a profesorului care muncește pe brânci ca să formeze noi și noi generații, a antreprenorului care construiește, a șoferului de TIR care circulă neobosit pe drumurile europene pentru a-și hrăni familia, a studentului care speră la o țară care să-i permită să-și formeze un viitor aici, acasă, alături de Europa.

România noastră este România europeană. Și nu o vom întoarce.

De aceea acest Guvern trebuie să continue. Nu ne permitem încă un deceniu izolat și sărăcit de rețele corupte. Acesta este calculul AUR-PSD. Și putem să-l stricăm. Nu abandonați. Puneți presiune pe fiecare deputat și senator PSD și AUR”, a mai scris Fritz, pe Facebook.

Moțiunea de cenzură depusă de PSD și AUR împotriva Guvernului Bolojan va fi dezbătută și supusă votului în Parlament marți, 5 mai.

