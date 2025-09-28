Surpriză neplăcută pentru Gigi Becali (67 de ani) care a aflat că celebrul său palat de pe Aleea Alexandru a fost vandalizat, așa cum s-a mai întâmplat și în trecut.

Ce a apărut la palatul lui Gigi Becali

Mai exact, pe gardul locuinței omului de afaceri au apărut mai multe mesaje, similare cu cele apărute în urmă cu o săptămână, potrivit .

În cursul zilei de sâmbătă au apărut mesaje precum „Dumnezeu este dragoste” și „La mulți ani, Simona Halep”, potrivit Iamsport.

Pe 27 septembrie a fost ziua Simonei Halep, dar nu se știe ce legătură a avut acest eveniment cu cele întâmplate.

A doua zi, făptașul a fost identificat de autorități și amendat cu 6.000 de lei. De asemenea, și patronul FCSB-ului a oferit o reacție: „Omul ăla e bolnav, nu am ce să îi fac”.

Palatul lui Becali, inspirat de o construcție celebră

Palatul care a devenit reședința lui Gigi Becali impresionează prin grandoare, designul său fiind inspirat de Muzeul Rodin din Paris. Numai că patronul FCSB a dat o tușă personală locuinței sale luxoase, aducând vreo 10 oi în terenul din vecinătate.

„Pentru mine e mai mare bucurie când văd cum pasc oile jumătate de oră decât un milion de euro. Aș vrea să câștig milionul, dar dacă-l câștig nu am bucurie cum am bucurie când pasc oile. Când mă uit la oi mă gândesc la Hristos, mă uit la pomii mei, mă gândesc la Hristos și-i dau slavă”, în trecut.

De altfel, la bătrânețe, el ar vrea unde să se ocupe de