O bătaie dintre două adolescente din municipiul Deva s-a încheiat destul de rău pentru una dintre ele. Fata, în vârstă de 16 ani, a fost transportată de urgență la spital, unde a avut nevoie de .

Bătaie între adolescent încheiată la spital

O de 16 ani, din Deva, a ajuns la spital, joi, în urma unui conflict spontan cu o fată de aceeaşi vârstă. A fost vorba despre o bătaie între adolescente, ambele domiciliate în Deva, care a pornit de la o ceartă spontană. Fata care a fost internată și a avut nevoie de îngrijiri medicale a fost agresată cu un spray iritant lacrimogen.

„Din primele verificări efectuate a rezultat că, pe fondul unui conflict spontan, una dintre minore ar fi fost agresată de cealaltă, fiind utilizat inclusiv un spray iritant lacrimogen. Persoana vătămată a fost transportată la o unitate medicală, în vederea acordării de îngrijiri de specialitate”, a transmis Inspectoratul de Poliţie Judeţean ( ) Hunedoara.

Polițiștii au fost sesizați cu privire la incident și au deschis un dosar penal pentru comiterea infracţiunii de loviri sau alte violenţe.

Adolescenta agresoare s-a ales cu dosar penal

Totodată, adolescenta care a fost suspectată că a săvârșit fapta a fost condusă la sediu poliției. După această bătaie, ea a fost audiată, iar în funcție de rezultatul cercetărilor, vor fi luate măsurile care se impun.

Investigația este derulată de polițiști din Deva sub coordonarea unui procuror de la unitatea de parchetă competentă. Ancheta desfășurată de autoritățile judiciare urmează să stabilească circumstanţele care au dus la acest incident, după cum a subliniat IPJ Hunedoara.

În funcție de rezultate, procurorul va decide dacă va aplica sancțiuni în acest caz și care vor fi acestea. Este posbil ca fata responsabilă că a folosit sprayul lacrimogen să se aleagă cu o amendă. Dar la fel de posibil este să fie sancționată penal pentru faptele sale.