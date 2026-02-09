Un bătrân de 72 de ani din Cluj-Napoca este acuzat de ultraj contra bunelor moravuri, după ce a făcut gesturi obscene explicite într-un autobuz plin de călători, printre care minori.

Bătrânul nu mai are voie în mijloacele de transport în comun

Procurorii spun că, pe 2 februarie, în jurul orei 13:00, bărbatul s-a masturbat într-un autobuz aparținând CTP Cluj-Napoca, în prezența altor călători, inclusiv minori. El a coborât la prima stație și s-a făcut nevăzut, dar a fost găsit ulterior de polițiști.

Bătrânul a fost inițial reținut pentru 24 de ore, apoi plasat 60 de zile sub control judiciar. El e cercetat pentru ultraj contra bunelor moravuri, informează

Pe durata cercetărilor, el nu mai are voie să urce în mijloacele de transport în comun din oraș. Procurorii au justificat decizia prin faptul că bărbatul trebuie să înțeleagă, fără alte măsuri preventive, că interacțiunile sociale presupun respectarea legii și a normelor morale.

Anchetatorii mai susțin că infracțiunea a fost comisă într-un spațiu public intens frecventat, fapt ce evidențiază îndrăzneala și lipsa totală de autocenzură a bărbatului.