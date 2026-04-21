Kremlinul acuză Europa de escaladare militară în contextul exercițiilor nucleare

Selen Osmanoglu
21 apr. 2026, 14:58
Kremlinul acuză Europa de escaladare militară în contextul exercițiilor nucleare
Dmitri Peskov, purtătorul de cuvânt al Kremlinului. Foto: Hepta - Sergey Guneev
Cuprins
  1. Peskov: „Europa se îndreaptă spre o nuclearizare mai mare”
  2. Context: exerciții militare și tensiuni crescânde
  3. Avertismente privind testele nucleare
  4. Un cadru de securitate tot mai fragil

Kremlinul a denunțat marți o presupusă „militarizare” a Uniunea Europeană, după apariția informațiilor privind posibile exerciții nucleare comune între Franța și Polonia, pe fondul tensiunilor tot mai mari dintre Rusia și Occident.

Peskov: „Europa se îndreaptă spre o nuclearizare mai mare”

Purtătorul de cuvânt al Kremlinul, Dmitri Peskov, a declarat că astfel de inițiative ar demonstra dorința Europei de a accelera procesul de militarizare, conform Știrile ProTv.

„Acest lucru dovedeşte şi mai mult dorinţa Europei pentru o militarizare şi o ‘nuclearizare’ mai mare, ceea ce nu contribuie la stabilitatea sau predictibilitatea continentului european”, a afirmat acesta.

Oficialul rus a precizat însă că nu dispune de toate detaliile și că Moscova așteaptă clarificări privind tipul armelor implicate și statele vizate.

Context: exerciții militare și tensiuni crescânde

Declarațiile vin în urma unor informații apărute în presa internațională privind planurile președintelui francez Emmanuel Macron și ale premierului polonez Donald Tusk de a organiza exerciții comune cu componentă nucleară.

Pe fondul acestor discuții, Rusia a intensificat retorica privind securitatea strategică în Europa.

Avertismente privind testele nucleare

Ministrul adjunct de externe rus Serghei Riabkov a avertizat că Moscova va răspunde dacă alte state vor relua testele nucleare la scară largă, în contextul preocupărilor privind respectarea moratoriului internațional.

Declarațiile vin în legătură cu posibile evoluții ale politicii nucleare a Statele Unite și cu riscurile privind Tratatul de interzicere completă a testelor nucleare.

Un cadru de securitate tot mai fragil

Tratatul New START, semnat între Rusia și Statele Unite, care limita arsenalele nucleare strategice, a expirat la începutul anului, fără a fi prelungit.

În acest context, Moscova a cerut extinderea acordului și includerea unor noi actori în viitoarele negocieri, inclusiv Franța și Regatul Unit, în timp ce Washingtonul a susținut implicarea China în discuții.

Pe fondul acestor evoluții, tensiunile dintre Rusia și Occident continuă să crească, iar discursul privind securitatea nucleară revine tot mai frecvent în centrul dezbaterilor internaționale.

