Traficul de minori, în creștere în România. Aproape jumătate dintre victime sunt copii

Selen Osmanoglu
21 apr. 2026, 14:11
Sursă foto: Pixabay
Cuprins
  1. Numărul victimelor, în creștere
  2. Exploatarea sexuală, principala formă de trafic
  3. Propuneri pentru întărirea legislației
  4. Proiect național de prevenire și intervenție

Aproximativ jumătate dintre victimele traficului de persoane sunt minori, iar fenomenul este în creștere, potrivit datelor prezentate de World Vision România și Agenția Națională Împotriva Traficului de Persoane în cadrul unei dezbateri organizate la Senat.

Numărul victimelor, în creștere

Conform datelor Agenția Națională Împotriva Traficului de Persoane, în 2025 numărul total al victimelor (adulte și minore) a crescut cu aproximativ 16% față de anul anterior, scrie Agerpres.

Fenomenul este amplificat de vulnerabilitățile copiilor și de mutarea recrutării în mediul online, unde rețelele sociale și aplicațiile de comunicare sunt folosite tot mai frecvent de traficanți.

Exploatarea sexuală, principala formă de trafic

Datele pentru 2024 arată că aproximativ 9 din 10 copii victime sunt exploatați în traficul intern. Exploatarea sexuală reprezintă circa 75% din cazuri, afectând în special fetele minore.

Autoritățile și experții atrag atenția asupra dificultății de identificare timpurie a victimelor, mai ales în contextul digitalizării recrutării.

Propuneri pentru întărirea legislației

În cadrul dezbaterii, Asociația eLiberare a prezentat o analiză legislativă care propune mai multe măsuri pentru protejarea copiilor.

Printre acestea se numără recunoașterea copiilor ca victime indirecte în cazurile de violență, agravarea pedepselor pentru infracțiuni comise în prezența minorilor, actualizarea legislației privind exploatarea sexuală inclusiv în mediul online și limitarea posibilității de renunțare la urmărirea penală în astfel de cazuri.

De asemenea, se propune accelerarea anchetelor pentru a reduce retraumatizarea victimelor și facilitarea accesului acestora la compensații financiare.

Proiect național de prevenire și intervenție

World Vision România derulează, în perioada 2024–2029, un proiect național în 20 de județe, care vizează reducerea riscurilor și vulnerabilităților asociate traficului de copii.

În aceste județe au fost înregistrate 221 de victime minore din totalul de 333 la nivel național în 2024.

Proiectul include campanii de conștientizare, programe educaționale în școli, instruirea cadrelor didactice și a personalului medical, precum și dezvoltarea unor instrumente pentru identificarea zonelor cu risc ridicat.

Totodată, inițiativa contribuie la crearea unei rețele naționale de psihologi specializați în trauma traficului de minori, pentru a oferi sprijin adecvat victimelor.

Citește și...
Escrocherii cu criptomonede în criza din Strâmtoarea Ormuz. Companiile maritime, ținta unor mesaje false
Eveniment
Escrocherii cu criptomonede în criza din Strâmtoarea Ormuz. Companiile maritime, ținta unor mesaje false
Madonna oferă o recompensă după dispariția unei ținute emblematice purtate la Coachella: „Nu sunt simple haine, fac parte din istoria mea”
Eveniment
Madonna oferă o recompensă după dispariția unei ținute emblematice purtate la Coachella: „Nu sunt simple haine, fac parte din istoria mea”
A lăsat Europa fără cuvinte. O pisică din România, supranumită „ursoaica de Bucovina”, urcă din nou pe cel mai înalt podium
Eveniment
A lăsat Europa fără cuvinte. O pisică din România, supranumită „ursoaica de Bucovina”, urcă din nou pe cel mai înalt podium
MEC a publicat calendarul înscrierilor la creșă și grădiniță pentru 2026-2027
Eveniment
MEC a publicat calendarul înscrierilor la creșă și grădiniță pentru 2026-2027
Ciorba de burtă, motiv de dispută între Grecia și Turcia. Românii susțin că au rețeta perfectă: „Avem un produs care e sută la sută românesc”
Eveniment
Ciorba de burtă, motiv de dispută între Grecia și Turcia. Românii susțin că au rețeta perfectă: „Avem un produs care e sută la sută românesc”
Surse: Raed Arafat, audiat într-un dosar privind achiziția unui elicopter SMURD. Prejudiciul, de circa un milion de euro. Ce suspiciuni există
Eveniment
Surse: Raed Arafat, audiat într-un dosar privind achiziția unui elicopter SMURD. Prejudiciul, de circa un milion de euro. Ce suspiciuni există
Gamificarea în cazinourile online: cum transformă promoțiile experiența de joc
Eveniment
Gamificarea în cazinourile online: cum transformă promoțiile experiența de joc
Capul Sfântului Gheorghe, adus în România de la Muntele Athos. Eveniment istoric la Mănăstirea Pantocrat
Eveniment
Capul Sfântului Gheorghe, adus în România de la Muntele Athos. Eveniment istoric la Mănăstirea Pantocrat
UE, reuniune la Luxemburg: discuții despre Ucraina, Orientul Mijlociu și noi sancțiuni împotriva Rusiei
Eveniment
UE, reuniune la Luxemburg: discuții despre Ucraina, Orientul Mijlociu și noi sancțiuni împotriva Rusiei
Efectele exploziei puternice de la CET Vest: Câteva mii de blocuri au rămas apă caldă, iar multe semafoare din București sunt nefuncționale / Ce au povestit martorii: „Am auzit ditamai bubuitura”
Eveniment
Efectele exploziei puternice de la CET Vest: Câteva mii de blocuri au rămas apă caldă, iar multe semafoare din București sunt nefuncționale / Ce au povestit martorii: „Am auzit ditamai bubuitura”
