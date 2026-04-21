Aproximativ jumătate dintre victimele traficului de persoane sunt minori, iar fenomenul este în creștere, potrivit datelor prezentate de World Vision România și Agenția Națională Împotriva Traficului de Persoane în cadrul unei dezbateri organizate la .

Numărul victimelor, în creștere

Conform datelor Agenția Națională Împotriva Traficului de Persoane, în 2025 numărul total al victimelor (adulte și minore) a crescut cu aproximativ 16% față de anul anterior, scrie Agerpres.

Fenomenul este amplificat de vulnerabilitățile copiilor și de mutarea recrutării în mediul online, unde rețelele sociale și aplicațiile de comunicare sunt folosite tot mai frecvent de traficanți.

Exploatarea sexuală, principala formă de trafic

Datele pentru 2024 arată că aproximativ 9 din 10 copii victime sunt exploatați în traficul intern. Exploatarea sexuală reprezintă circa 75% din cazuri, afectând în special fetele minore.

Autoritățile și experții atrag atenția asupra dificultății de identificare timpurie a victimelor, mai ales în contextul digitalizării recrutării.

Propuneri pentru întărirea legislației

În cadrul dezbaterii, Asociația eLiberare a prezentat o analiză legislativă care propune mai multe măsuri pentru protejarea copiilor.

Printre acestea se numără recunoașterea copiilor ca victime indirecte în cazurile de violență, agravarea pedepselor pentru infracțiuni comise în prezența minorilor, actualizarea legislației privind exploatarea sexuală inclusiv în mediul online și limitarea posibilității de renunțare la urmărirea penală în astfel de cazuri.

De asemenea, se propune accelerarea anchetelor pentru a reduce retraumatizarea victimelor și facilitarea accesului acestora la compensații financiare.

Proiect național de prevenire și intervenție

World Vision România derulează, în perioada 2024–2029, un proiect național în 20 de județe, care vizează reducerea riscurilor și vulnerabilităților asociate traficului de copii.

În aceste județe au fost înregistrate 221 de victime minore din totalul de 333 la nivel național în 2024.

Proiectul include campanii de conștientizare, programe educaționale în școli, instruirea cadrelor didactice și a personalului medical, precum și dezvoltarea unor instrumente pentru identificarea zonelor cu risc ridicat.

Totodată, inițiativa contribuie la crearea unei rețele naționale de psihologi specializați în trauma traficului de minori, pentru a oferi sprijin adecvat victimelor.