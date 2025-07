Bătrânică, jefuită chiar de propriul nepot. Ce motiv a invocat tânărul

O femeie, în vârstă de 80 de ani, din Bacău, a trăit șocul vieții ei, după ce a aflat că printre care i-au luat mai multe bunuri din curte, într-o noapte, se află și

Bătrânica și-a recuperat tot ce pierduse, însă siguranța că nu i se va mai întâmpla nimic, nu i-o poate da nimeni înapoi.

Cuprins:

Ce a spus bătrânica?

Care a fost motivul pentru care nepotul i-a furat din curte? Tatăl acestuia a făcut lumină

Ce au declarat vecinii acesteia?

Ce a spus bătrânica

Artimeza Turuca este o bunicuță, care acum se teme pentru viața pe care are să o ducă. A ajuns să fie furată din propria curte, în timp ce dormea, iar în casă nu era singură, ci cu fiul ei. Acesta urmează să plece și, cu atât mai mult, starea de teamă a bătrânei s-a accentuat.

„Mi-au luat flex, drujbă, de aceea de tocănat, moară. (n.r. matale unde erai?) Noaptea. Era în casă şi băiatul, care acu pe 10 pleacă iar în Franţa. Au ascultat pe aici la poartă, o ascultat să vadă dacă suntem. (n.r. Vă e teamă?) Eu de-acu rămân singurică, încui uşa şi atât, dar eu ştiu ce se poate întâmpla?”, a povestit Artimeza Turuca, victimă, conform știrile pro tv.

Care a fost motivul pentru care nepotul i-a furat din curte? Tatăl acestuia a făcut lumină

Fiul bătrânicii a mărturisit motivul invocat de fiul lui, atunci când a fost întrebat de ce a recurs la acest gest. Bărbatul a spus că fiul a pus totul pe seama consumului de alcool și că din această cauză nu și-a dat seama ce face.

„(n.r. Aţi încercat să îi explicaţi că nu e bine?) O zis că a fost consumat de alcool şi nu şi-a dat cu seama. (n.r. A mai făcut prostii?) Da. (n.r. Nu exstă cale să îl liniștiți?) Păi degeaba”, a declarat Călin Vasile, tatăl unuia dintre suspecţi.

Ce au declarat vecinii acesteia

Potrivit spuselor vecinilor, cei doi bărbați, suspecți de jaful asupra bunicii, nu sunt la o primă abatere de acest gen. Li s-a dus zvonul în sat pentru comportamentul lor problematic, iar oamenilor le este frică de ei.

(n.r. Se teme lumea în sat de ei?) Se teme, că na. (n.r. Au mai făcut rele şi înainte?) Au mai făcut şi înainte şi acum. Patru maşini i-au luat. (n.r. Sunteţi mai bucuroşi acum că i-au strâns?) Da, pentru mine, nu are ce îmi lua”, a mărturisit Ion Popescu, un localnic.

(n.r. Băieţii ăştia mai fac probleme?) Nu am auzit să facă probleme până acu, dar am auzit că i-a luat poliţia că a intrat, i-a luat drujba. (n.r. Nu sunt violenţi, dar furtişaguri mai fac?) Poate or fi făcut, dar nu am auzit să intre peste cineva”, a povestit un alt localnic, Vasile Burghelea.