Băutura naturală de vară preferată de români, care poate duce la suspendarea permisului de conducere

Puțini șoferi sunt conștienți de un aspect important: există o băutură de vară, fără alcool, care poate duce imediat la suspendarea permisului de conducere. Acest lucru a fost semnalat de un polițist din cadrul Brigăzii Rutiere, care a întâlnit cazuri similare.

Socata, băutura non-alcoolică care te poate lasă fără permisul de conducere

O băutură răcoritoare fără alcool poate crea . Această băutură are o lungă tradiție în țara noastră, și românii o savurează în fiecare vară. Cu toate acestea, un polițist de la Poliția Rutieră atrage atenția asupra faptului că această băutură aparent inofensivă poate conduce la suspendarea permisului de conducere pentru șoferii care o consumă.

Este vorba despre socată, o băutură non-alcoolică care, într-un timp scurt, poate deveni o problemă pentru șoferi în cazul unui control cu etilotestul. Dacă ești oprit în trafic de un polițist și ai consumat această băutură, există riscul să-ți fie suspendat permisul de conducere.

Polițistul de la rutieră a surprins pe toată lumea când a venit cu un exemplu inedit. Într-un videoclip postat pe TikTok, omul legii a creat o băutură delicioasă amestecând flori de soc, lămâie și zahăr, apoi a adăugat apă. Așa se face rețeta pentru socată. Cu toate acestea, momentul cel mai interesant a venit atunci când polițistul s-a supus unui test cu etilotestul, după ce a consumat socată. Rezultatele obținute au fost notabile și au atras atenția tuturor, scrie .

Socata și rezultatul neașteptat al testului de alcool

„Nu am pus alcool sau ceva care aibă legătură cu alcoolul. Flori de soc, apă, zahăr și lămâie. Și mai sunt, poate, două sau trei ingredient secrete, dar sigur nu conțin alcool“, explică poliţistul Tavi Perțea în clipul de pe Tiktok.

La doar câteva secunde după ce , polițistul și-a efectuat testul. Rezultatul a arătat o concentrație de 0,25 mg/l alcool pur în aerul expirat. Prin urmare, dacă ar fi fost oprit în trafic în acel moment, acesta ar fi fost sancționat cu suspendarea permisului de conducere.

„Deci rămâneam fără permis, frate! Contravenție, amendă 1.305 lei și 90 de zile fără permis. Eram obligat să dau și testul de redobândire. Sincer să fiu, eu am făcut testul ăsta în glumă! Am zis că nu are cum să iasă de la socată!“, a spus bărbatul.

Culmea, omul legii a repetat testul după alte cinci minute, iar rezultatul aparatului a indicat o alcoolemie zero. Așadar, se pare că după consumul acestei băuturi, ar trebui să facem o mică pauză înainte de a conduce, pentru a evita orice surprize neplăcute.