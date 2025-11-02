B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Băuturi care te ajută să ai un somn odihnitor. Ce să bei înainte de culcare

Băuturi care te ajută să ai un somn odihnitor. Ce să bei înainte de culcare

Elena Boruz
02 nov. 2025, 15:37
Băuturi care te ajută să ai un somn odihnitor. Ce să bei înainte de culcare
Cuprins
  1. Ceaiul de mușețel chiar funcționează?
  2. Laptele cald chiar te adoarme sau e doar un mit?
  3. Poate sucul de cireșe să te ajute să dormi mai bine?
  4. Ce alte băuturi naturale pot favoriza un somn liniștit
  5. Ce băuturi ar trebui evitate înainte de culcare?

Un somn bun nu ține doar de un pat confortabil sau de un program regulat de odihnă. Uneori, ceea ce bei înainte de culcare poate face diferența între o noapte liniștită și una plină de frământări.

Specialiștii în nutriție și somn spun că anumite băuturi naturale pot sprijini relaxarea, reduc stresul și contribuie la un somn mai profund. Dar ce băuturi te ajută să ai un somn odihnitor, potrivit studiilor și recomandărilor medicale?!

Ceaiul de mușețel chiar funcționează?

Da, și nu e doar un mit transmis din generație în generație. Ceaiul de mușețel conține antioxidanți care stimulează receptorii din creier asociați cu relaxarea și somnul. Studiile au arătat că persoanele care consumă regulat ceai de mușețel înainte de culcare adorm mai repede și se trezesc mai odihnite.

Laptele cald chiar te adoarme sau e doar un mit?

Deși mulți îl asociază cu poveștile copilăriei, laptele cald are o explicație științifică. Acesta conține triptofan, un aminoacid care stimulează producția de serotonină și melatonină, doi hormoni importanți pentru reglarea somnului.
O alternativă excelentă este laptele de migdale, care conține și magneziu, un mineral esențial pentru relaxarea mușchilor și reducerea tensiunii nervoase.

Poate sucul de cireșe să te ajute să dormi mai bine?

Da, și există dovezi științifice solide. Sucul de cireșe amare conține melatonină naturală, hormonul somnului. Cercetări publicate pe PubMed arată că persoanele care au băut suc de cireșe timp de două săptămâni au raportat o creștere a duratei totale a somnului cu până la 90 de minute.

Ce alte băuturi naturale pot favoriza un somn liniștit

Pe lângă cele menționate, specialiștii recomandă și:

  • Ceaiul de valeriană, cunoscut pentru efectul său sedativ ușor;

  • Infuzia de lavandă, ideală pentru reducerea anxietății;

  • Apă caldă cu miere și lămâie, o combinație blândă care relaxează sistemul nervos.

Ce băuturi ar trebui evitate înainte de culcare?

Nu toate lichidele sunt prietenoase cu somnul. Cafeaua, ceaiul negru, băuturile energizante și alcoolul pot afecta calitatea somnului. Cafeina rămâne în organism până la 6 ore, iar alcoolul, deși te poate ajuta să adormi, reduce somnul profund și determină treziri frecvente în timpul nopții.

Tags:
Citește și...
Adio, insomnie! Băuturile secrete care îți garantează un somn odihnitor și profund
Eveniment
Adio, insomnie! Băuturile secrete care îți garantează un somn odihnitor și profund
Detalii neștiute în cazul fetiței de doi ani, din Constanța, care a căzut de la etaj. Filmul tragediei
Eveniment
Detalii neștiute în cazul fetiței de doi ani, din Constanța, care a căzut de la etaj. Filmul tragediei
Circulație suspendată pe Podul Giurgiu-Ruse timp de 24 de ore. Ce trebuie să știe șoferii români
Eveniment
Circulație suspendată pe Podul Giurgiu-Ruse timp de 24 de ore. Ce trebuie să știe șoferii români
Incendiu de proporții la o casă din Harghita. O femeie a murit
Eveniment
Incendiu de proporții la o casă din Harghita. O femeie a murit
Jandarmul care l-a amendat pe organizatorul marșului Colectiv, subiect de glume pe rețelele sociale. Parodie după incidentul care a scandalizat o țară
Eveniment
Jandarmul care l-a amendat pe organizatorul marșului Colectiv, subiect de glume pe rețelele sociale. Parodie după incidentul care a scandalizat o țară
Explozie urmată de incendiu la o locuință din Dej. Un bărbat a murit
Eveniment
Explozie urmată de incendiu la o locuință din Dej. Un bărbat a murit
Cum ne acomodăm ușor la ora de iarnă? Sfaturi esențiale ca să nu-ți dai ritmul peste cap
Eveniment
Cum ne acomodăm ușor la ora de iarnă? Sfaturi esențiale ca să nu-ți dai ritmul peste cap
Cum să te acomodezi mai ușor cu ora de iarnă. Sfaturi pentru un somn odihnitor și energie pe zi
Eveniment
Cum să te acomodezi mai ușor cu ora de iarnă. Sfaturi pentru un somn odihnitor și energie pe zi
Explozie într-un bloc din Timișoara! Zeci de persoane au fost evacuate
Eveniment
Explozie într-un bloc din Timișoara! Zeci de persoane au fost evacuate
Ceaiul pe care românii îl ignoră, dar care are nenumărate beneficii. Lidia Fecioru l-a dezvăluit!
Eveniment
Ceaiul pe care românii îl ignoră, dar care are nenumărate beneficii. Lidia Fecioru l-a dezvăluit!
Ultima oră
16:00 - Adio, insomnie! Băuturile secrete care îți garantează un somn odihnitor și profund
14:54 - Nicușor Dan, la conferința de lansare a lui Cătălin Drulă în cursa pentru Primăria Capitalei: „Ultimii ani din istoria Bucureștiului pot fi definiți ca o luptă între infrastructură și panseluțe” + Sub ce slogan va candida Drulă
14:27 - Sfinții zilei de astăzi, 2 noiembrie. Pe cine sărbătoresc credincioșii
13:52 - Alexandru Ciucu a spus ce a dus la declinul căsniciei cu Alina Sorescu: „E unul dintre marile mele regrete”
13:11 - Detalii neștiute în cazul fetiței de doi ani, din Constanța, care a căzut de la etaj. Filmul tragediei
12:28 - Circulație suspendată pe Podul Giurgiu-Ruse timp de 24 de ore. Ce trebuie să știe șoferii români
11:49 - Cătălin Drulă intră oficial în cursa pentru Primăria Capitalei! Nicușor Dan va fi prezent la eveniment (surse)
10:42 - Vreme neobișnuit de caldă pentru început de noiembrie. Se vor înregistra până la 24 de grade în vestul țării
10:09 - Atac sângeros într-un tren din Marea Britanie. Zece persoane înjunghiate, nouă în stare critică
09:29 - Ministrul Muncii, despre amânarea deciziei creșterii salariului minim pe economie: „Premierul Bolojan a luat o măsură înțeleaptă”