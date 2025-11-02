Băuturi care te ajută să ai un somn odihnitor. Ce să bei înainte de culcare

Un somn bun nu ține doar de un pat confortabil sau de un program regulat de odihnă. Uneori, ceea ce bei înainte de culcare poate face diferența între

Specialiștii în nutriție și somn spun că anumite băuturi naturale pot sprijini relaxarea, reduc stresul și contribuie la un somn mai profund. Dar ce băuturi te ajută să ai un somn odihnitor, potrivit studiilor și recomandărilor medicale?!

Ceaiul de mușețel chiar funcționează?

Da, și nu e doar un mit transmis din generație în generație. Ceaiul de mușețel conține antioxidanți care stimulează receptorii din creier asociați cu relaxarea și somnul. Studiile au arătat că persoanele care consumă regulat ceai de mușețel înainte de culcare adorm mai repede și se trezesc mai odihnite.

Laptele cald chiar te adoarme sau e doar un mit?

Deși mulți îl asociază cu poveștile copilăriei, laptele cald are o explicație științifică. Acesta conține triptofan, un aminoacid care stimulează producția de serotonină și melatonină, doi hormoni importanți pentru reglarea somnului.

O alternativă excelentă este laptele de migdale, care conține și magneziu, un mineral esențial pentru relaxarea mușchilor și reducerea tensiunii nervoase.

Poate sucul de cireșe să te ajute să dormi mai bine?

Da, și există dovezi științifice solide. Sucul de cireșe amare conține melatonină naturală, hormonul somnului. Cercetări publicate pe arată că persoanele care au băut suc de cireșe timp de două săptămâni au raportat o creștere a duratei totale a somnului cu până la 90 de minute.

Ce alte băuturi naturale pot favoriza un somn liniștit

Pe lângă cele menționate, specialiștii recomandă și:

Ceaiul de valeriană, cunoscut pentru efectul său sedativ ușor;

Infuzia de lavandă, ideală pentru reducerea anxietății;

Apă caldă cu miere și lămâie, o combinație blândă care relaxează sistemul nervos.

Ce băuturi ar trebui evitate înainte de culcare?

Nu toate lichidele sunt prietenoase cu somnul. Cafeaua, ceaiul negru, băuturile energizante și alcoolul pot afecta calitatea somnului. Cafeina rămâne în organism până la 6 ore, iar alcoolul, deși te poate ajuta să adormi, reduce somnul profund și determină treziri frecvente în timpul nopții.