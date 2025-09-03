B1 Inregistrari!
Ministrul Apărării: În 2040 vor fi două baze foarte mari în Europa, baza de la Mihail Kogălniceanu şi baza de la Ramstein

Ministrul Apărării: În 2040 vor fi două baze foarte mari în Europa, baza de la Mihail Kogălniceanu şi baza de la Ramstein

George Lupu
03 sept. 2025, 11:07
Ministrul Apărării: În 2040 vor fi două baze foarte mari în Europa, baza de la Mihail Kogălniceanu şi baza de la Ramstein
Sursa Foto: Ionuț Moșteanu / Facebook

Ministrul Apărării Naționale, Ionuț Moșteanu, a declarat marți seară, la Antena 3 CNN, că Baza Aeriană „Mihail Kogălniceanu” va fi, în următorii 15 ani, una dintre cele două mari baze aeriene strategice din Europa, alături de Ramstein, din Germania.

Ce a spus ministrul Apărării despre baza de la Mihail Kogălniceanu

Oficialul a precizat că dezvoltarea bazei de la Marea Neagră reprezintă o investiție unică în Europa de Est și va fi realizată în mai multe etape, cu fonduri de la statul român și cu sprijin european, inclusiv prin programul de împrumut SAFE.

Declarațiile au fost făcute după întâlnirea pe care ministrul a avut-o, alături de președintele Nicușor Dan, cu șefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen.

El a precizat că a fost o vizită de lucru în cadrul căreia i-a prezentat președintei Comisiei câteva dintre proiectele de infrastructură ce pot fi susținute cu bani europeni. De asemenea, Moșteanu a precizat că dezvoltarea de la Mihail Kogălniceanu are o importanță strategică pentru întreaga Europă.

„La fel, în Portul Constanţa, am dus-o pe preşedinta Comisiei Europene, alături de preşedintele Nicuşor Dan şi de comisarul Kubilius, comisarul pentru apărare. (…), le-am arătat zona în care dorim să facem o nouă dană militară, care să poată să primească mai multe nave ale noastre, ale aliaţilor. Şi am avut un briefing de securitate la bordul fregatei Regele Ferdinand, a fost mai inedit ca program. Un program scurt, dar foarte condensat, o discuţie foarte bună pe care am avut-o cu preşedinta Comisiei Europene şi cu comisarul Kubilius. Şi, de aici încolo, urmează multe discuţii tehnice, că tot vorbim de SAFE… săptămâna viitoare aşteptăm răspunsul Comisiei către toate statele membre, statele membre şi noi”, a mai precizat ministrul Apărării în cadrul interviului de marţi seara, oferit la „Ediţia Specială” de la Antena 3 CNN.

Câți bani sunt puși la dispoziție de Comisia Europeană

Potrivit acestuia pachetul pus la dispoziție de Comisia uropeană este de 150 de miliarde de euro:

„Da, da. Am cerut nişte sume pentru investiţii în apărare şi în infrastructură – în infrastructură, care are acel dual use: apărare şi civil. Săptămâna viitoare primim răspunsul şi, de atunci, vor începe foarte repede nişte discuţii tehnice. Până la finalul lui noiembrie definitivăm lista de proiecte – proiectele de achiziţii europene comune. Ăsta este spiritul şi eligibilitatea proiectelor SAFE va fi făcută pe nişte criterii foarte clare. Şi, până la anul, în mai, vom semna contractele”, a mai spus Ionuţ Moşteanu.

