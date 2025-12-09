Benzile de etanșare le poți comanda de la PVCMag – ai livrare în toată țara

Cu iarna care deja bate la ușă găsirea unor soluții pentru reducerea facturilor este o necesitate. Una dintre multiplele soluții oferite de magazinul online PVCmg este și etanșarea ferestrelor și a ușilor, interior/exterior. Iată o soluție simplă și necostisitoare, la îndemână pentru orice buget. Detalii concrete în acest articol.

Ce rol are banda de etanșare pentru ferestre, montată la exterior?

Cum febra sărbătorilor de iarnă se apropie, poate că nu mai este timpul necesar pentru a schimba ferestre sau uși. Dar, ceva adecvat care dă rezultate pentru reținerea căldurii la interior tot se poate face. Persoane care știu că etanșarea energetică poate reține căldura la interior, folosesc cu succes această metodă care nu este deloc scumpă.

Ei se folosesc de care sunt livrate prompt de PVCmag. Foliile de etanșare pot fi aplicate după montarea tâmplăriei dar acționează foarte eficient prin menținerea protecției la aer.

În acest fel, o are un rol foarte important în protecția ferestrelor, dar și a ușilor din locuință.

Foliile de etanșare au suportul permeabil la vapori; acest lucru este esențial pentru a preveni condensul. Fenomenul neplăcut intervine la schimbarea dintre anotimpuri, dar poate fi redus la minim cu ajutorul acestor benzi de etanșare. Foliile de etanșare mențin protecția la aer și este perfectă pentru etanșarea rosturilor mobile.

De ce se recomandă etanșarea ferestrelor la exterior?

Chiar dacă ferestrele pot fi etanșate și pe interior, etanșarea pe exterior le crește gradul de rezistență la temperaturi scăzute. În felul acesta, aerul rece nu va pătrunde în jurul colțurilor sau prin alte mici orificii, dublând capacitatea ferestrei de etanșare.

Atât aerul rece, cât și vântul nu vor reuși să treacă dincolo de această etanșare. Ferestrele vor rămâne protejate mai mult timp, indiferent de temperaturile scăzute. Aceste folii elastice și flexibile nu sunt rigide, permițând întinderea lor fără probleme.

În funcție de locuință e posibil ca elementele construcției să aibă forme mai puțin convenționale: ferestre mici, rotunde, boltite. Chiar și în acest caz benzile de etanșare își găsesc locul, datorită elasticității lor naturale.

Împiedicând aerul și vântul să pătrundă înăuntru, automat temperatura optimă din locuință va rămâne constantă. În felul acesta, se va face economie de energie, acest lucru ducând și la economie de bani. Facturile la energie vor fi mult reduse.

Avantaje multiple ale foliilor de etanșare adezive

Elasticitate mare și adaptare flexibilă.

Aplicare eficientă, ușoară, rezistență maximă la întindere.

Rezistență al aer, praf, ploi puternice.

Suprafață specială care permite tencuirea și vopsirea benzilor după aplicare.

Ce spun clienții?

„Totul la superlativ! Calitate super, se monteaza foarte usor si au ajuns in cateva zile. Recomand si o sa mai comand cu siguranta!” – conform unei recenzii.

Întrebări frecvente:

Când se poate aplica banda de etanșare pentru geamuri termopan și uși?

Dacă vorbim de partea de exterior, aceste benzi pentru etanșare se pot aplica și înainte și după montarea ferestrelor cu spumă poliuretanică.

Benzile de etanșare pot fi vopsite după aplicare?

După ce procesul de etanșare a avut loc, benzile se pot gletui sau vopsi după dorință. Se recomandă doar lăsarea unui timp între cele două operațiuni.

Cu ce tip de adeziv pot fi lipite benzile de etanșare?

Adezivul cu care se lipesc aceste benzi este unul special, puternic și rezistent. Acesta facilitează aplicarea pe mai multe tipuri de material: beton, cărămidă, tencuială, lemn. Poate fi procurat odată cu benzile de etanșare.

Mini-rezumat

Preocuparea pentru un mediu plăcut și confortabil începe odată cu protecția energetică. Benzile de etanșare dar și alte materiale necesare se pot comanda online de pe site-ul oficial .

