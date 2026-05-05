B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Politică » Conducerea PNL a reconfirmat decizia de a nu mai face alianță cu PSD. Sighiartău: A fost cu majoritate largă

Conducerea PNL a reconfirmat decizia de a nu mai face alianță cu PSD. Sighiartău: A fost cu majoritate largă

Traian Avarvarei
05 mai 2026, 17:31
Conducerea PNL a reconfirmat decizia de a nu mai face alianță cu PSD. Sighiartău: A fost cu majoritate largă
Sursa foto: Inquam Photos / Mălina Norocea

Deputatul PNL Robert Sighiartău a anunțat că Biroul Politic Național al PNL s-a decis prin vot ca partidul să nu mai facă alianță cu PSD pentru o nouă guvernare.

„PNL a votat din nou.

Cu majoritate largă menținerea deciziei ca PNL să nu mai facă alianță cu PSD ! ”, a transmis Sighiartău, pe Facebook.

Votul BPN a fost de 34 ”pentru”, 10 abțineri, 0 împotrivă, au declarat pentru G4Media surse liberale.

Amintim că este pentru a treia oară când PNL adoptă prin vot o astfel de decizie, în ultimele săptămâni, și prima oară de când Guvernul Bolojan a picat prin moțiune de cenzură PSD-AUR.

Vocile din PNL care cer rămânerea la guvernare

După votul pe moțiune, mai mulți lideri din PNL au ieșit public și au spus că vor ca partidul să rămână la guvernare. Printre ei, Cătălin Predoiu, Rareș Bogdan, Nicoleta Pauliuc, Adrian Veștea și Hubert Thuma.

„Nu am spus că vom guverna cu PSD, ci că trebuie să ne păstrăm deschise opțiunile și să cântărim în partid care e cea mai bună strategie. Sunt detalii tehnice. Nu trebuie să abandonăm guvernarea, PNL a construit parteneriate strategice. PNL nu trebuie să fie absent de la masa deciziilor, fiindcă lăsăm un spațiu strategic pentru AUR. Partidul trebuie să aleagă între o supărare de moment și o politică responsabilă în interesul țării”, a afirmat Predoiu.

Thuma, la rândul său, a punctat: „PNL nu pleacă nicăieri. Ne-am asumat guvernarea într-un moment greu, am început reforme pe care alții le-au amânat ani la rând, am readus seriozitatea în relația cu instituțiile europene și am pus țara pe un drum corect. (…) Le spun direct românilor: Vă datorăm respect. Respect înseamnă să nu vă mințim că există soluții ușoare. Respect înseamnă să ducem la capăt ce am promis, nu să fugim când devine incomod”.

Citește și...
Nicușor Dan, după ce Guvernul Bolojan a picat: Invit la calm. Încep cu consultările informale. Înțeleg așteptările românilor și le voi avea în vedere la discuțiile cu partidele
Politică
Nicușor Dan, după ce Guvernul Bolojan a picat: Invit la calm. Încep cu consultările informale. Înțeleg așteptările românilor și le voi avea în vedere la discuțiile cu partidele
Tudor Chirilă, despre zidul în care se îndreaptă România: Primul PSD-ist al țării, Nicușor Dan, are o mare parte de vină. Un singur lucru avea de făcut
Politică
Tudor Chirilă, despre zidul în care se îndreaptă România: Primul PSD-ist al țării, Nicușor Dan, are o mare parte de vină. Un singur lucru avea de făcut
Curtea de Apel București îi dă dreptate lui Nicușor Dan în disputa cu AEP. Ce sumă trebuie să plătească instituția după decizia judecătorilor
Politică
Curtea de Apel București îi dă dreptate lui Nicușor Dan în disputa cu AEP. Ce sumă trebuie să plătească instituția după decizia judecătorilor
Iulian Fota: „Dacă liberalii ăștia de doi bani vor să stingă lumina, o fac pe barba lor” (VIDEO)
Politică
Iulian Fota: „Dacă liberalii ăștia de doi bani vor să stingă lumina, o fac pe barba lor” (VIDEO)
Ar trebui PNL să rămână la guvernare? Rareș Bogdan: „Trebuie să ne gândim la România și la români. Am multiple supărări legate de mandatul mult prea puțin reformist al premierului Bolojan” (VIDEO)
Politică
Ar trebui PNL să rămână la guvernare? Rareș Bogdan: „Trebuie să ne gândim la România și la români. Am multiple supărări legate de mandatul mult prea puțin reformist al premierului Bolojan” (VIDEO)
Sorin Grindeanu: Relația cu AUR se încheie odată cu votul moțiunii. Ce a câștigat AUR pentru că a făcut treaba PSD-ului
Politică
Sorin Grindeanu: Relația cu AUR se încheie odată cu votul moțiunii. Ce a câștigat AUR pentru că a făcut treaba PSD-ului
PSD-istul Toma: PSD trebuie să treacă la guvernare cu Grindeanu premier și să facă reforme, deși n-a făcut reforme toată istoria lui / Bolojan va avea un viitor luminos
Politică
PSD-istul Toma: PSD trebuie să treacă la guvernare cu Grindeanu premier și să facă reforme, deși n-a făcut reforme toată istoria lui / Bolojan va avea un viitor luminos
Liberalul Hubert Thuma cere ca partidul să rămână la guvernare: „PNL nu pleacă nicăieri. Le spun direct românilor – Vă datorăm respect”
Politică
Liberalul Hubert Thuma cere ca partidul să rămână la guvernare: „PNL nu pleacă nicăieri. Le spun direct românilor – Vă datorăm respect”
Primul anunț de la Cotroceni, după căderea Guvernului Bolojan. Nicușor Dan, declarații de ultim moment
Politică
Primul anunț de la Cotroceni, după căderea Guvernului Bolojan. Nicușor Dan, declarații de ultim moment
Bolojan bagă PNL în ședință decisivă: liberalii s-au rupt în două tabere după căderea Guvernului
Politică
Bolojan bagă PNL în ședință decisivă: liberalii s-au rupt în două tabere după căderea Guvernului
Ultima oră
18:05 - Nicușor Dan, după ce Guvernul Bolojan a picat: Invit la calm. Încep cu consultările informale. Înțeleg așteptările românilor și le voi avea în vedere la discuțiile cu partidele
17:57 - Tudor Chirilă, despre zidul în care se îndreaptă România: Primul PSD-ist al țării, Nicușor Dan, are o mare parte de vină. Un singur lucru avea de făcut
17:52 - Curtea de Apel București îi dă dreptate lui Nicușor Dan în disputa cu AEP. Ce sumă trebuie să plătească instituția după decizia judecătorilor
17:42 - Cristi Chivu, în centrul unui proiect spectaculos la Inter. Echipă de top pregătită pentru noul sezon
17:40 - Un deținut din Craiova condamnat pentru viol a evadat de la punctul de lucru
17:37 - B1TV.ro, site-ul tău de știri. Cum setezi B1TV.ro ca sursă preferată pe Google și găsești mai rapid știrile importante
17:22 - Cantitatea de pesticide din produsele de import, de trei ori mai mare față de cele din UE
17:22 - Iulian Fota: „Dacă liberalii ăștia de doi bani vor să stingă lumina, o fac pe barba lor” (VIDEO)
17:14 - Director de la Garda Forestieră București, scos în cătușe din instituție. Ce acuzații i se aduc lui Mirel Idorași (VIDEO)
17:07 - Un bucureștean a mers cu Uber până în Vama Veche. Suma plătită pentru 267 km te va surprinde