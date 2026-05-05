Deputatul PNL Robert Sighiartău a anunțat că Biroul Politic Național al PNL s-a decis prin vot ca partidul să nu mai facă alianță cu PSD pentru o nouă guvernare.

„PNL a votat din nou.

Cu majoritate largă menținerea deciziei ca PNL să nu mai facă alianță cu PSD ! ”, a transmis Sighiartău,

Votul BPN a fost de 34 ”pentru”, 10 abțineri, 0 împotrivă, au declarat pentru G4Media surse liberale.

Amintim că este pentru a treia oară când PNL adoptă prin vot o astfel de decizie, în ultimele săptămâni, și prima oară de când Guvernul Bolojan a picat prin moțiune de cenzură PSD-AUR.

Vocile din PNL care cer rămânerea la guvernare

După votul pe moțiune, mai mulți lideri din PNL au ieșit public și au spus că vor ca partidul să rămână la guvernare. Printre ei, Cătălin Predoiu, Rareș Bogdan, Nicoleta Pauliuc, Adrian Veștea și Hubert Thuma.

„Nu am spus că vom guverna cu PSD, ci că trebuie să ne păstrăm deschise opțiunile și să cântărim în partid care e cea mai bună strategie. Sunt detalii tehnice. Nu trebuie să abandonăm guvernarea, PNL a construit parteneriate strategice. PNL nu trebuie să fie absent de la masa deciziilor, fiindcă lăsăm un spațiu strategic pentru AUR. Partidul trebuie să aleagă între o supărare de moment și o politică responsabilă în interesul țării”, .

Thuma, la rândul său, : „PNL nu pleacă nicăieri. Ne-am asumat guvernarea într-un moment greu, am început reforme pe care alții le-au amânat ani la rând, am readus seriozitatea în relația cu instituțiile europene și am pus țara pe un drum corect. (…) Le spun direct românilor: Vă datorăm respect. Respect înseamnă să nu vă mințim că există soluții ușoare. Respect înseamnă să ducem la capăt ce am promis, nu să fugim când devine incomod”.