Fostul consilier prezidențial Iulian Fota a declarat că PNL ar trebui să treacă în opoziție, pentru că nu-i normal să se alieze iar cu PSD-ul care l-a înjunghiat pe la spate. Acesta a punctat că dacă acei liberali „de doi bani” vor reuși să forțeze rămânerea partidului lor la guvernare, electoratul va ține minte acest lucru, iar la vot va acționa în consecință.

Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii „Politica Zilei”, moderată de Ioana Constantin pe B1 TV.

Fota: PNL ar trebui să treacă în opoziție

„Guvernul a căzut, cum spun de câteva zile, că se vedea clar că au un număr important de voturi. Lucrurile sunt deja lămurite. Acum, e foarte important ce vor face PNL și USR și, părerea mea, că se vor influența reciproc fiecare pe celălalt și, de fapt, cred că USR-ul o să stea să aștepte să vadă ce face PNL-ul, pentru că, până la urmă, PNL-ul e primul partid care are după-amiaza asta o discuție foarte importantă.

Eu sper, deci eu am mai spus, trebuie separate lucrurile în România. Nu putem să mergem înainte cu o politică mocirloasă, una așa foarte gri, în care elementele morale sunt dispărute complet, în care nu contează decât funcțiile pe care le poți obține sau banii care pot rezulta din aceste funcții și în rest nu mai facem diferența între bine și rău. Eu înțeleg dorința, nu știu, doamnei (Nicoleta Pauliuc de la PNL) de a se vedea, de exemplu, ministrul Apărării sau a mai știu eu căror liberal de a reveni în guvern.

Dar, după părerea mea, este și în interesul lor, dar și al țării, să avem o opoziție democratică și cred că cel mai bine ar fi ca PNL-ul în situația asta să treacă în opoziție pentru că revenirea alături de cel car în tine pe la spate nu va face decât, repet, să mocirlească odată în plus politica din România. Unde? Care țară a ieșit la liman și s-a salvat printr-o politică mocirloasă? Dați-mi un exemplu și eu îl accept și îl cumpăr.

Deci eu sper ca PNL-ul să fie fidel și loial cu ce a spus până acum, că nu va mai guverna alături de un PSD care a doborât Guvernul prin moțiune de cenzură pe mână cu AUR și cu doamna Șoșoacă… că asta am stat și m-am gândit: domnule, chiar așa de mare era frica că nu trece moțiunea, de-au băgat-o în jocul ăsta și pe doamna Șoșoacă? Că asta mi se pare culmea! Asta ne va costa ca imagine, pentru că presa internațională va scrie așa: ”PSD, pe mână cu partidele extremiste, au dărâmat Guvernul”, a declarat fostul consilier prezidențial.

Iulian Fota: Deci nu ne pot prosti!

„Deci dacă vor să-și vândă partidul pentru niște beneficii materiale, să o facă. Dar și noi vom lua act de chestiune asta și vom vedea spre cine ne orientăm. Deci nu se poate să refacă USL-ul și să ne mintă pe toți din nou că va fi foarte bine. Că nu va fi foarte bine! Nu are cum să fie foarte bine guvern alături de cei care au bătut palma cu AUR ca să-l dărâme pe Bolojan. E un nonsens aici. Deci nu ne pot prosti. Ce a zis Bolojan la moțiune? ”Domule, s-a aprins lumina, lumina nu mai poate fi stinsă”. Deci dacă liberalii ăștia de doi bani vor să stingă lumina, o fac pe barba lor”, a mai afirmat Iulian Fota, pentru B1 TV.