B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Bianca Drăgușanu a atras toate privirile la nunta lui Armin Nicoară și a Claudiei Puican. În ce calitate a fost invitată vedeta

Bianca Drăgușanu a atras toate privirile la nunta lui Armin Nicoară și a Claudiei Puican. În ce calitate a fost invitată vedeta

B1.ro
29 oct. 2025, 13:34
Bianca Drăgușanu a atras toate privirile la nunta lui Armin Nicoară și a Claudiei Puican. În ce calitate a fost invitată vedeta
Sursa foto: Instagram - @biancadragusanu18
Cuprins
  1. În ce calitate a fost Bianca Drăgușanu prezentă la nunta lui Armin Nicoară cu Claudia Puican
  2. Câte ținute a schimbat Bianca Drăgușanu

Bianca Drăgușanu este obișnuită să întoarcă capete, însă la nunta lui Armin Nicoară cu Claudia Puican, s-a depășit chiar și pe ea. Cu o ținută extravagantă și o siluetă de invidiat, toate privirile au fost ațintite asupra vedetei.  

În ce calitate a fost Bianca Drăgușanu prezentă la nunta lui Armin Nicoară cu Claudia Puican

Armin Nicoară și Claudia Puican au avut grijă ca merele lor eveniment să fie la înălțime. Deși cei doi artiști sunt căsătoriți civil și religios de trei ani, au ținut să sărbătorească comuniunea dintre ei acum. Totodată, evenimentul a marcat și botezul fiului lor, Amir Efrem.

Numeroase personalități din showbizul românesc au fost prezente la petrecere, însă, cea care a atras cu adevărat toate privirile a fost Bianca Drăgușanu. Vedeta nu a venit în calitate de invitat, ci de gazdă a evenimentului.

Vestea că Armin și Claudia își doresc ca Bianca Drăgușanu să le prezinte nunta a fost primit cu mult entuziasm de vedetă, care s-a pregătit temeinic și s-a asigurat că este la înălțimea evenimentului.

„Este prima mea nuntă pe care o prezint […] Printr-o prietenă de-a mea, care este prietenă cu mireasa, cu Claudia Puican. Am fost contactată de Claudia, mi s-a propus să vin să prezint această nuntă și am acceptat cu mare drag, și sunt onorată să fiu prezentă. Am stabilit repede detaliile, ne-am văzut, ne-am pupat, ne-am îndrăgit din prima clipă. Ei mi-au spus că mă apreciază foarte mult. Îți dai seama că mă simt onorată, pentru că aveau de ales dintr-o sumedenie de alte prezentatoare”, a declarat Bianca Drăgușanu, aseară, la „Un Show Păcătos”.

Câte ținute a schimbat Bianca Drăgușanu

Pentru Bianca Drăgușanu, pregătirile au început de la prima oră a dimineții. A început cu o albire dentară, apoi a urmat make-up și coafura. Mai mult, vedeta a schimbat mai multe ținute. Seara a început cu o rochie roșie, lungă, de satin, iar apoi a urmat o rochie argintie cu paiete și una neagră, din dantelă, tip sirenă.

Tags:
Citește și...
Reacția lui Alexandru Rogobete în cazul morții doctoriței Ștefania Szabo: „Cauzele pot fi multiple”
Politică
Reacția lui Alexandru Rogobete în cazul morții doctoriței Ștefania Szabo: „Cauzele pot fi multiple”
Newsweek: Călin Georgescu, membru în 6 guverne, „afaceri” de miliarde cu politicieni, protejatul unui comunist
Eveniment
Newsweek: Călin Georgescu, membru în 6 guverne, „afaceri” de miliarde cu politicieni, protejatul unui comunist
Inconștiență la volan! Șofer STB prins în timp ce joacă la păcănele cu autobuzul plin: „Era pe pilot automat”
Eveniment
Inconștiență la volan! Șofer STB prins în timp ce joacă la păcănele cu autobuzul plin: „Era pe pilot automat”
Alimentul ieftin care ajută în diete. Nutriționiștii îl compară cu medicamentul minune Ozempic
Eveniment
Alimentul ieftin care ajută în diete. Nutriționiștii îl compară cu medicamentul minune Ozempic
CTP a comentat retragerea trupelor americane din România: „Avem nevoie de ei ca să apărăm SUA de pericolul Oana Gheorghiu”
Eveniment
CTP a comentat retragerea trupelor americane din România: „Avem nevoie de ei ca să apărăm SUA de pericolul Oana Gheorghiu”
Hoții români se reorientează spre Bulgaria. Comercianții din țara vecină vizați de rețelele de infractori
Eveniment
Hoții români se reorientează spre Bulgaria. Comercianții din țara vecină vizați de rețelele de infractori
Rușii încearcă să blocheze extrădarea lui Horațiu Potra. Avocați angajați de Moscova
Eveniment
Rușii încearcă să blocheze extrădarea lui Horațiu Potra. Avocați angajați de Moscova
Rețeta de chifle pufoase, fără frământare. Sunt gata în mai puțin de 30 de minute
Eveniment
Rețeta de chifle pufoase, fără frământare. Sunt gata în mai puțin de 30 de minute
Alertă! Ce au descoperit anchetatorii în biroul doctoriței Ștefania Szabo, găsită moartă la Spitalul Județean Buzău
Eveniment
Alertă! Ce au descoperit anchetatorii în biroul doctoriței Ștefania Szabo, găsită moartă la Spitalul Județean Buzău
Bucureștiul, cea mai atractivă capitală pentru tinerii care vor să-și cumpere o locuință. Studiu imobiliar
Eveniment
Bucureștiul, cea mai atractivă capitală pentru tinerii care vor să-și cumpere o locuință. Studiu imobiliar
Ultima oră
16:29 - Reacția lui Alexandru Rogobete în cazul morții doctoriței Ștefania Szabo: „Cauzele pot fi multiple”
16:16 - Prima reacție a lui George Simion, după anunțul retragerii unor soldați americani din România: „Eu v-am spus! Ah, și încă ceva…”
16:08 - Newsweek: Călin Georgescu, membru în 6 guverne, „afaceri” de miliarde cu politicieni, protejatul unui comunist
15:59 - Inconștiență la volan! Șofer STB prins în timp ce joacă la păcănele cu autobuzul plin: „Era pe pilot automat”
15:56 - Cât a dat o fostă vedetă TV pe un câine: „A fost o grămadă de bani”/ „Avansul de la o garsonieră”
15:52 - Reducerea trupelor americane din România. Acuzații pentru guvern și președinție (VIDEO)
15:49 - Alimentul ieftin care ajută în diete. Nutriționiștii îl compară cu medicamentul minune Ozempic
15:44 - Prințesa de Wales, la capătul puterilor! Ce s-a întâmplat cu Kate Middleton
15:30 - A sfidat moartea pentru credință! Cine a fost Sfânta Mare Muceniță Anastasia Romana, prăznuită pe 29 octombrie
15:25 - CTP a comentat retragerea trupelor americane din România: „Avem nevoie de ei ca să apărăm SUA de pericolul Oana Gheorghiu”