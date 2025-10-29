Bianca Drăgușanu este obișnuită să întoarcă capete, însă la nunta lui Armin Nicoară cu Claudia Puican, s-a depășit chiar și pe ea. Cu o ținută extravagantă și o siluetă de invidiat, toate privirile au fost ațintite asupra vedetei.

În ce calitate a fost Bianca Drăgușanu prezentă la nunta lui Armin Nicoară cu Claudia Puican

Armin Nicoară și au avut grijă ca merele lor eveniment să fie la înălțime. Deși cei doi artiști sunt căsătoriți civil și religios de trei ani, au ținut să sărbătorească comuniunea dintre ei acum. Totodată, evenimentul a marcat și botezul fiului lor, Amir Efrem.

Numeroase personalități din showbizul românesc au fost prezente la petrecere, însă, cea care a atras cu adevărat toate privirile a fost Bianca Drăgușanu. Vedeta nu a venit în calitate de invitat, ci de gazdă a evenimentului.

Vestea că Armin și Claudia își doresc ca Bianca Drăgușanu să le prezinte nunta a fost primit cu mult entuziasm de vedetă, care s-a pregătit temeinic și s-a asigurat că este la înălțimea evenimentului.

„Este prima mea nuntă pe care o prezint […] Printr-o prietenă de-a mea, care este prietenă cu mireasa, cu Claudia Puican. Am fost contactată de Claudia, mi s-a propus să vin să prezint această nuntă și am acceptat cu mare drag, și sunt onorată să fiu prezentă. Am stabilit repede detaliile, ne-am văzut, ne-am pupat, ne-am îndrăgit din prima clipă. Ei mi-au spus că mă apreciază foarte mult. Îți dai seama că mă simt onorată, pentru că aveau de ales dintr-o sumedenie de alte prezentatoare”, a declarat Bianca Drăgușanu, aseară, la .

Câte ținute a schimbat Bianca Drăgușanu

Pentru Bianca Drăgușanu, pregătirile au început de la prima oră a dimineții. A început cu o albire dentară, apoi a urmat make-up și coafura. Mai mult, vedeta a schimbat mai multe ținute. Seara a început cu o rochie roșie, lungă, de satin, iar apoi a urmat o rochie argintie cu paiete și una neagră, din dantelă, tip sirenă.