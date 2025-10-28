„Nuntă, nuntă mare”, așa cântă Claudia Puican într-una dintre piesele sale. Ei bine, mult a fost, puțin a mai rămas, căci astăzi, cântăreața și Armin Nicoară își unesc destinele. Bine, de fapt, este vorba despre petrecerea propriu-zisă, căci cei doi sunt deja soț și soție.

Marele eveniment va avea loc la Timișoara, iar Claudia a oferit câteva detalii, chiar în toiul pregătirilor. Conform acesteia, sunt așteptați în jur de 1000 de invitați, care să le fie alături, într-una dintre cele mai frumoase zile din viața lor.

Ce a povestit Claudia Puican

Pentru fiecare mireasă, emoțiile sunt la cote maxime în ziua nunții. Nici Claudia Puican nu face excepție de la această regulă, artista povestind că nu a reușit să doarmă mai mult de trei ore în noaptea trecută.

„Sunt mari emoții, azi noapte am dormit trei ore, dar mă bucur foarte mult că am reușit să organizăm această petrecere care este foarte mare. Avem în jur de 1000 de invitați. (…) Am pregătit și o melodie care se va lansa astăzi pe canalul de YouTube Armin Nicoară”, a spus Claudia Puican, conform

De ce au ales Claudia Puican și Armin Nicoară să organizeze o petrecere așa amplă

Claudia a mărturisit că, deși ea și Armin s-au cununat deja, iar copilul lor a fost botezat, evenimentele au avut loc într-un cerc restrâns. Cum ei au foarte mulți prieteni, era necesar să organizeze și o petrecere mare, la care să poată invita pe toată lumea.

„Noi am făcut cununiile, (…) dar nu am făcut nunta propriu-zis cu toți prietenii. Noi am făcut cununia și botezul, destul de restrânse. Atunci am primit mesaje de la prieteni că de ce nu i-am invitat. Am zis că trebuie să mulțumim pe toată lumea să facem petrecere mare și am invitat pe toată lumea. Tocmai de aceea am zis să începem la ora 17:00 pentru că vreau să ne bucurăm de această zi. Am pregătit foarte multe surprize pentru invitați”, a mai spus