BNR avertizează asupra unei campanii de fraudă financiară deepfake care folosește imaginea guvernatorului României

Banca Națională a României (BNR) o tentativă de fraudă financiară tip deepfake care folosește imaginea guvernatorului Mugur Isărescu.

BNR denunță o campanie deepfake

Potrivit BNR, în ultima perioadă, pe mai multe platforme și rețele de socializare, au apărut postări tip deepfake care îl implică pe guvernatorul Băncii Naționale a României, Mugur Isărescu.

Videoclipurile folosesc fraudulos imaginea și vocea guvernatorului BNR pentru a convinge publicul să facă investiții financiare pe o platformă inexistentă.

Deepfake, conform proiectului de lege privind utilizarea responsabilă a tehnologiei, reprezintă orice conținut falsificat de tip imagine, audio și/sau video realizat cu ajutorul inteligenței artificiale, astfel încât să creeze aparența că o persoană a spus sau a făcut lucruri pentru care nu și-a dat consimțământul, care în realitate nu au fost spuse sau făcute de acea persoană.

„Reiterăm faptul că Banca Națională a României nu face recomandări și propuneri de investiții.

În cazul în care ați dat curs unor astfel de anunțuri false, raportați imediat aceste situații autorităților competente”, transmite BNR.

Ministrul Energiei, Sebastian Burduja, a depus o plângere penală după ce pe rețelele de socializare au apărut videoclipuri false care folosesc imaginea acestuia pentru a răspândi anunțuri false.

Sebastian Burduja, victima unui videoclip fals distribuit pe rețelele de socializare

Sebastian Burduja într-o intervenție pentru B1 TV că există cadrul legal pentru a trage la răspundere pe cei care încearcă să îi înșele pe români cu tehnologia deepfake:

„Am încredere în sistemul de Justiție din România, de aceea de îndată ce am sesizat acest video fals, am înaintat o plângere penală procurorului general în care am notat faptul că au fost încălcate mai multe prevederi ale Codului penal privitoare la înșelăciune, publicarea de imagini false și invoc și prevederile pe care am reușit să le adăugăm Legii securității naționale, Legea 51/1991, prin Legea securității cibernetice și anume noile amenințări din domeniul securității naționale, inclusiv această comunicare de informații false. Este categoric un lucru care trebuie să dea de gândit tuturor românilor. Oricine poate găsi încă acest video pe o rețea de socializare. Eu l-am raportat și rețelei respective de săptămâna trecută, din păcate nu a fost eliminat, ceea ce în sine cred că este o problemă”.