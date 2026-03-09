B1 Inregistrari!
Politică » AUR intră la guvernare cu PSD? Răspunsul dat de un lider al partidului: „Țara trebuie să vadă clar aceste opțiuni"

AUR intră la guvernare cu PSD? Răspunsul dat de un lider al partidului: „Țara trebuie să vadă clar aceste opțiuni”

Ana Maria
09 mart. 2026, 16:01
AUR intră la guvernare cu PSD? Răspunsul dat de un lider al partidului: Țara trebuie să vadă clar aceste opțiuni
Sursa foto: Inquam Photos / George Călin
Cuprins
  1. AUR intră la guvernare cu PSD? Ce i-a transmis Petrișor Peiu lui Grindeanu
  2. De ce spune AUR că nu ar guverna cu partidele din actuala coaliție
  3. Ce a spus Sorin Grindeanu despre o eventuală alianță cu AUR

AUR intră la guvernare cu PSD? Senatorul AUR Petrișor Peiu a reacționat, luni, după ce liderul PSD, Sorin Grindeanu, a declarat că social-democrații nu ar forma un guvern împreună cu AUR. Reprezentantul partidului condus de George Simion a transmis că nici formațiunea sa nu ia în calcul o astfel de variantă.

Potrivit acestuia, AUR nu ar intra la guvernare alături de partidele aflate în prezent în coaliție, cu excepția unei situații strict temporare, care ar avea ca scop organizarea de alegeri anticipate.

AUR intră la guvernare cu PSD? Ce i-a transmis Petrișor Peiu lui Grindeanu

Senatorul AUR a comentat declarația lui Sorin Grindeanu într-o intervenție pentru știripesurse.ro.

Să comentez eu ce a spus Grindeanu? Să fie sănătos! Nici noi nu am guverna cu ei. Este exclusă orice guvernare cu vreunul dintre partidele actualei coaliții, până la alegeri. În niciun fel de condiții nu am intra la guvernare, decât dacă este vorba despre un mandat scurt, interimar, care să conducă la alegeri anticipate, altfel sub nicio formă, nu se pune problema. Cum să guvernăm cu ei? Doamne-ferește!”, a precizat Petrișor Peiu, luni, potrivit Știripesurse.

De ce spune AUR că nu ar guverna cu partidele din actuala coaliție

Petrișor Peiu, care este și președintele Consiliului Național de Conducere al AUR, a afirmat că este chiar benefic pentru partid ca PSD și PNL să excludă o colaborare politică.

„E foarte bine. Și eu îi exclud. Țara trebuie să vadă că există opțiuni. Pe de-o parte PSD PNL USR UDMR, pe de altă parte AUR. Țara trebuie să vadă clar aceste opțiuni și să tragă concluziile”, a mai spus Peiu.

În actuala legislatură, AUR reprezintă al doilea grup ca mărime din Parlamentul României, după PSD. Formațiunea are în prezent 62 de deputați și 28 de senatori.

Ce a spus Sorin Grindeanu despre o eventuală alianță cu AUR

Declarațiile lui Petrișor Peiu vin după ce liderul PSD, Sorin Grindeanu, a exclus categoric posibilitatea unei alianțe cu AUR.

Întrebat luni, după o ședință a conducerii centrale a partidului, dacă PSD ar putea forma un guvern împreună cu AUR, acesta a spus direct „Nu”.

În paralel, social-democrații desfășoară o consultare internă privind viitorul participării la guvernare.

Conducerea PSD urmează să se reunească duminică pentru a decide dacă parlamentarii partidului vor vota în Parlament proiectul de buget propus de actualul executiv.

Tags:
