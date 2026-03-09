Nababul banilor publici: afaceristul abonat la contracte cu statul a cumpărat zeci de proprietăți. Drumul de la tarife umflate și achiziții directe până la profituri uriașe (GALERIE FOTO)

În ultimele luni, anchete jurnalistice și date publice arată cum Dragoș Ciopate, administratorul firmei Geo Mike SRL, a devenit unul dintre cei mai prolifici beneficiari ai contractelor publice din județul Iași și din regiunea Moldovei.

Geo Mike și afacerea cu bani publici

Două lucruri definesc afacerea de proiectare Geo Mike SRL: tarife nejustificate și contracte obținute prin achiziții directe de la primării.

La îndemână pentru afaceriștii cu relații bine puse în instituțiile statului. Și asta pentru că în România, standardul de cost pentru proiectarea drumurilor a fost eliminat prin lege în 2010, iar de atunci prețurile la investițiile publice sunt liberalizate.

Pe fonduri europene, însă, situația este diferită: normele Comisiei Europene limitează costul proiectării la maximum 6% din valoarea execuției lucrării. De exemplu, pentru un drum de 1 milion de euro, proiectarea nu poate depăși 60.000 de euro.

În schimb, pe bani publici locali sau naționali, Geo Mike aplică minimum 10% din valoarea totală, adesea și mai mult, fără justificare.

„Pe bani europeni, se acceptă 2-3% pentru studiul de fezabilitate și 2-3% pentru proiectare. La contractele interne, Geo Mike merge cu minim 10%. Sumele se dublează fără o justificare.”, explică o sursă autorizată, sub anonimat, citată de jurnaliștii de la .

Profituri uriașe din proiecte simple

Costurile reale pentru un proiect de drum comunal sunt relativ mici: topometria și studiul geofizic costă 2.000–3.000 de euro, iar restul poate fi realizat cu angajații proprii. Totuși, un proiect care ar trebui să coste 100.000 de lei ajunge să fie facturat la 250.000 de lei, generând un profit curat uriaș.

Tronsoanele vizate sunt scurte, între 1 și 3 km, iar proiectarea se poate realiza în doar câteva zile. În cazul unui drum de 3 km la Românești, Geo Mike a încasat 230.000 de lei, din care 100.000 pentru studiul de fezabilitate și 130.000 pentru proiectare.

„El trece în devizul general costul proiectării pe care și-l dorește. Nimeni nu i-l poate reduce. Un drum scurt îți ia o săptămână, unul mai lung maxim o lună.”, explică același specialist.

Cifre de afaceri și profituri impresionante din bani publici

În 2023, cifra de afaceri a lui Dragoș Ciopate, patronul Geo Mike, a fost de 15,3 milioane de lei, cu un profit net de 10,9 milioane lei, adică 72% profit după taxe. În 2024, cifra de afaceri a ajuns la 18,9 milioane lei, cu un profit net de 11,2 milioane lei.

Sursa autorizată atrage atenția că aceste profituri sunt posibile datorită absenței unor limite stricte pentru contractele interne: „Uniunea Europeană a limitat costurile la maximum 6%, dar autoritățile române nu aplică același sistem, iar sumele foarte mari se pierd”.

Legături politice și protecție

Intrarea în afaceri a fost facilitată de relațiile personale și politice ale lui Ciopate. În 2016, acesta ar fi intrat într-o lojă masonică puternică din Iași și ar avea ca protector un înalt ofițer SRI. Printre susținătorii săi se numără și Costel Alexe, , precum și fostul deputat PSD Silviu Macovei.

Investiții imobiliare masive

Cu profiturile obținute, Ciopate a cumpărat 69 de proprietăți, dintre care 41 sunt apartamente și vile, și mai multe terenuri și hale. Printre cele mai notabile achiziții:

30 de apartamente în Complexul Green Park, , evaluate la 2,7 milioane euro.

O casă de 150 mp la Balotești, cu 250.000 euro, și un apartament la Sinaia de 135.000 euro.

Trei apartamente în București, în zona Parcul Carol, de 420.000 euro.

O vilă de 300 mp la Valea Lupului și mai multe terenuri în Iași și împrejurimi, în valoare totală estimată la 5 milioane euro.

Flotă auto de 12 mașini, inclusiv Mercedes, Lexus, Jeep și un Ferrari, valorând câteva milioane de euro.

Toate aceste bunuri au fost achiziționate în mare parte între 2023 și 2026, iar sursele arată că veniturile provin exclusiv din contractele cu primăriile, prin achiziții directe la prețuri umflate.