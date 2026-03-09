În marile orașe precum București, Cluj sau Timișoara, mulți angajați din corporații spun că ajung la venituri destul de ridicate. În unele cazuri, acestea ajung la 7.000–8.000 de lei pe lună sau chiar mai mult. De multe ori, salariul de bază este completat de bonusuri, comisioane sau contracte pe PFA ori SRL.

Cu toate acestea, datele oficiale conturează o imagine mai moderată. Salariul mediu net în se situează în jurul valorii de 5.000 de lei. Statisticile arată că doar aproximativ 16% dintre angajați câștigă între 5.850 și 9.400 de lei lunar. Un procent mult mai mic, de aproximativ 3%, depășește pragul de 14.600 de lei.

Diferența dintre cifrele oficiale și percepția din mediul online are mai multe explicații. Mulți români obțin venituri suplimentare din activități secundare sau colaborări. În unele situații, aceste câștiguri nu sunt reflectate integral în statisticile oficiale.

Un alt utilizator sintetiza ideea destul de simplu: „Depinde de oraș, de cunoștințe și de cât de căutat e domeniul tău. Orice polițist, pompier sau jandarm ajunge la peste 6.000 de lei și nici nu se intră foarte greu. Sunt companii care plătesc bine, dar locurile bune se ocupă repede.”

Ce factori fac posibil un salariu de peste 7.000 de lei la noi în țară

Veniturile care depășesc pragul de 7.000 de lei nu apar întâmplător. În cele mai multe cazuri, ele sunt rezultatul unei combinații de factori care țin de locul în care lucrezi, domeniul ales și modul în care îți construiești cariera. În centrele mari, precum București, Cluj sau Timișoara, salariile tind să fie mai mari, atât din cauza cererii de pe piața muncii, cât și a costului ridicat al vieții.

Domeniul de activitate contează la fel de mult. Industrii precum , sectorul medical privat, construcțiile sau vânzările specializate sunt printre cele care pot oferi cele mai bune câștiguri. Experiența și abilitățile practice pot face diferența, uneori chiar mai mult decât studiile formale. În plus, veniturile pot crește considerabil atunci când salariul este completat de bonusuri, bonuri de masă, comisioane sau activități independente desfășurate pe PFA ori SRL.

Un utilizator de pe Reddit descria parcursul său profesional: „Am 26 de ani. Am lucrat în București în ultimii trei ani doar pe salarii de peste 5.000 de lei. Recent m-am angajat pe 6.300, cu tot cu bonuri de masă, bonus și decont pentru transport. Plănuiesc să cer o mărire după 6–12 luni și să ajung spre 7.000.”

El atrage însă atenția că astfel de venituri nu apar peste noapte: „Ai nevoie de mult timp de căutare, puțin noroc, câteva cunoștințe și trebuie să lupți pentru rezultate.” În realitate, arată că majoritatea angajaților din România câștigă sub pragul de 5.850 de lei net, iar doar o minoritate ajunge sau depășește 7.000 de lei pe lună.