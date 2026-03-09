B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Românii care câștigă peste 7.000 de lei pe lună. Meseriile surprinzătoare care aduc aceste salarii: „Locurile bune se ocupă repede”

Românii care câștigă peste 7.000 de lei pe lună. Meseriile surprinzătoare care aduc aceste salarii: „Locurile bune se ocupă repede”

Ana Beatrice
09 mart. 2026, 13:01
Românii care câștigă peste 7.000 de lei pe lună. Meseriile surprinzătoare care aduc aceste salarii: „Locurile bune se ocupă repede”
Sursă Foto: Inquam Photos / Octav Ganea
Cuprins
  1. Cine ajunge, de fapt, la salarii de peste 6.000–7.000 de lei în România
  2. Ce factori fac posibil un salariu de peste 7.000 de lei la noi în țară

Mulți români sunt convinși că salariile nete de peste 6.000–7.000 de lei sunt rare. În percepția generală, astfel de venituri apar mai ales în IT sau în poziții executive.

Discuțiile din mediul online arată însă o imagine mai nuanțată. Pe forumuri, numeroși angajați spun că ajung la aceste sume sau chiar le depășesc. De cele mai multe ori, veniturile provin dintr-o combinație de salariu de bază, bonusuri, comisioane sau activități suplimentare. Un utilizator de pe Reddit rezuma situația într-o notă directă: „Dacă ți-aș arăta fluturașul de salariu, cred că ai leșina.”

Cine ajunge, de fapt, la salarii de peste 6.000–7.000 de lei în România

Exemplele discutate pe forumuri arată că astfel de venituri nu sunt obținute doar de IT-iști sau de manageri din companii mari. În conversațiile de pe Reddit apar frecvent persoane din domenii foarte diferite care spun că ajung la aceste sume. Printre ele se numără angajați la raion în magazine precum Dedeman, vânzători din magazine GSM sau din case de amanet, dar și șoferi de Uber sau livratori Glovo.

De asemenea, sunt menționați des profesioniști din meserii tehnice, precum instalatori sau electricieni, care pot câștiga bine atunci când au multă muncă. Un utilizator povestea despre munca din retail: „Lucrează toată ziua din picioare, stă cu clienții, aranjează marfa și face curat pe raion. Și totuși ajunge să câștige cât un corporatist. Bravo lui, merită.”

În marile orașe precum București, Cluj sau Timișoara, mulți angajați din corporații spun că ajung la venituri destul de ridicate. În unele cazuri, acestea ajung la 7.000–8.000 de lei pe lună sau chiar mai mult. De multe ori, salariul de bază este completat de bonusuri, comisioane sau contracte pe PFA ori SRL.

Cu toate acestea, datele oficiale conturează o imagine mai moderată. Salariul mediu net în România se situează în jurul valorii de 5.000 de lei. Statisticile arată că doar aproximativ 16% dintre angajați câștigă între 5.850 și 9.400 de lei lunar. Un procent mult mai mic, de aproximativ 3%, depășește pragul de 14.600 de lei.

Diferența dintre cifrele oficiale și percepția din mediul online are mai multe explicații. Mulți români obțin venituri suplimentare din activități secundare sau colaborări. În unele situații, aceste câștiguri nu sunt reflectate integral în statisticile oficiale.

Un alt utilizator sintetiza ideea destul de simplu: „Depinde de oraș, de cunoștințe și de cât de căutat e domeniul tău. Orice polițist, pompier sau jandarm ajunge la peste 6.000 de lei și nici nu se intră foarte greu. Sunt companii care plătesc bine, dar locurile bune se ocupă repede.”

Ce factori fac posibil un salariu de peste 7.000 de lei la noi în țară

Veniturile care depășesc pragul de 7.000 de lei nu apar întâmplător. În cele mai multe cazuri, ele sunt rezultatul unei combinații de factori care țin de locul în care lucrezi, domeniul ales și modul în care îți construiești cariera. În centrele mari, precum București, Cluj sau Timișoara, salariile tind să fie mai mari, atât din cauza cererii de pe piața muncii, cât și a costului ridicat al vieții.

Domeniul de activitate contează la fel de mult. Industrii precum IT-ul, sectorul medical privat, construcțiile sau vânzările specializate sunt printre cele care pot oferi cele mai bune câștiguri. Experiența și abilitățile practice pot face diferența, uneori chiar mai mult decât studiile formale. În plus, veniturile pot crește considerabil atunci când salariul este completat de bonusuri, bonuri de masă, comisioane sau activități independente desfășurate pe PFA ori SRL.

Un utilizator de pe Reddit descria parcursul său profesional: „Am 26 de ani. Am lucrat în București în ultimii trei ani doar pe salarii de peste 5.000 de lei. Recent m-am angajat pe 6.300, cu tot cu bonuri de masă, bonus și decont pentru transport. Plănuiesc să cer o mărire după 6–12 luni și să ajung spre 7.000.”

El atrage însă atenția că astfel de venituri nu apar peste noapte: „Ai nevoie de mult timp de căutare, puțin noroc, câteva cunoștințe și trebuie să lupți pentru rezultate.” În realitate, statisticile arată că majoritatea angajaților din România câștigă sub pragul de 5.850 de lei net, iar doar o minoritate ajunge sau depășește 7.000 de lei pe lună.

Tags:
Citește și...
A început curățenia de primăvară în Sectorul 4! În paralel, se derulează și programul de reparații locale, dar și cel de mentenanță a mobilierului urban
Eveniment
A început curățenia de primăvară în Sectorul 4! În paralel, se derulează și programul de reparații locale, dar și cel de mentenanță a mobilierului urban
Moarte suspectă la Buzău. Cadavrul unui tânăr descoperit spânzurat într-o clădire abandonată
Eveniment
Moarte suspectă la Buzău. Cadavrul unui tânăr descoperit spânzurat într-o clădire abandonată
Judecătorii au distrus dosarul de tentativă de lovitură de stat al lui Georgescu și Potra. Procurorii ar putea fi obligați să refacă ancheta
Eveniment
Judecătorii au distrus dosarul de tentativă de lovitură de stat al lui Georgescu și Potra. Procurorii ar putea fi obligați să refacă ancheta
Rusia interzice extrădarea străinilor care au servit în armata rusă
Eveniment
Rusia interzice extrădarea străinilor care au servit în armata rusă
Investițiile în Dubai devin tot mai scumpe. Cât costă un apartament în 2026 și ce efect are războiul asupra prețurilor
Eveniment
Investițiile în Dubai devin tot mai scumpe. Cât costă un apartament în 2026 și ce efect are războiul asupra prețurilor
De ce contează materialul din care este realizat scaunul de birou?
Eveniment
De ce contează materialul din care este realizat scaunul de birou?
De ce rămâne în continuare atractiv Brașovul pentru investitori
Eveniment
De ce rămâne în continuare atractiv Brașovul pentru investitori
Mâncare gratuită pentru turiștii blocați în Dubai. O româncă a rămas uimită de prânzul oferit într-un restaurant de lux: „Cât de atenți sunt!” (VIDEO)
Eveniment
Mâncare gratuită pentru turiștii blocați în Dubai. O româncă a rămas uimită de prânzul oferit într-un restaurant de lux: „Cât de atenți sunt!” (VIDEO)
Incident la bord. O pasageră a fost dată jos pentru că a refuzat să folosească căștile și a provocat haos
Eveniment
Incident la bord. O pasageră a fost dată jos pentru că a refuzat să folosească căștile și a provocat haos
Efectele războiului din Iran ajung și în România. Agricultura românească se confruntă cu costuri cu până la 30% mai mari
Eveniment
Efectele războiului din Iran ajung și în România. Agricultura românească se confruntă cu costuri cu până la 30% mai mari
Ultima oră
13:51 - A început curățenia de primăvară în Sectorul 4! În paralel, se derulează și programul de reparații locale, dar și cel de mentenanță a mobilierului urban
13:47 - Moarte suspectă la Buzău. Cadavrul unui tânăr descoperit spânzurat într-o clădire abandonată
13:44 - Un ucrainean a aterizat cu un avion de mici dimensiuni în Suceava și cere protecție. Dar a primit un dosar penal
13:41 - Ioana Ginghină: „Frumusețea stă în felul în care ai grijă de tine, în respectul pe care ți-l porți, în liniștea cu care te uiți în oglindă”
13:23 - Judecătorii au distrus dosarul de tentativă de lovitură de stat al lui Georgescu și Potra. Procurorii ar putea fi obligați să refacă ancheta
12:55 - Mașinile plug-in hybrid consumă mai mult în realitate decât arată testele. Iată ce arată un studiu
12:49 - Războiul din Orientul Mijlociu ajunge în Europa. Explozie în fața unei sinagogi din Liege. Autoritățile belgiene acuză un act antisemit
12:33 - Scandalul Țoiu-Ponta ajunge în Parlament. Sorin Grindeanu cere audierea ministrului de Externe de o comisie parlamentară (VIDEO)
12:20 - Mojtaba Khamenei a fost rănit. Cum este descris noul lider suprem de televiziunea iraniană
12:16 - Rusia interzice extrădarea străinilor care au servit în armata rusă