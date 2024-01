Sebastian Burduja avertizează asupra unei escrocherii cu deepfake prin care se încearcă păcălirea românilor: „Vor mai fi încercări de a-i păcăli, fie pentru a le lua banii, fie pentru a eroda încrederea”

Ministrul Energiei, Sebastian Burduja, a depus o plângere penală după ce pe rețelele de socializare au apărut videoclipuri false care folosesc imaginea acestuia pentru a răspândi anunțuri false.

Sebastian Burduja, victima unui videoclip fals distribuit pe rețelele de socializare

Sebastian Burduja a precizat într-o intervenție pentru B1 TV că există cadrul legal pentru a trage la răspundere pe cei care încearcă să îi înșele pe români cu tehnologia deepfake:

„Am încredere în sistemul de Justiție din România, de aceea de îndată ce am sesizat acest video fals, am înaintat o plângere penală procurorului general în care am notat faptul că au fost încălcate mai multe prevederi ale Codului penal privitoare la înșelăciune, publicarea de imagini false și invoc și prevederile pe care am reușit să le adăugăm Legii securității naționale, Legea 51/1991, prin Legea securității cibernetice și anume noile amenințări din domeniul securității naționale, inclusiv această comunicare de informații false. Este categoric un lucru care trebuie să dea de gândit tuturor românilor. Oricine poate găsi încă acest video pe o rețea de socializare. Eu l-am raportat și rețelei respective de săptămâna trecută, din păcate nu a fost eliminat, ceea ce în sine cred că este o problemă.

E un an cu patru alegeri, se pot întâmpla foarte multe lucruri. Am văzut-o pe Maia Sandu într-un videp de tip deep fake și categoric vor mai fi încercări de a-i păcăli pe români, fie pentru a le lua banii, fie pentru a eroda încrederea în politicieni, în alegeri sau în democrație, deci trebuie să fim foarte atenți iar instituțiile să acționeze pentru sancționarea drastică a acestui fenomen.”

Rețeaua de socializare nu a eliminat imaginile

Sebastian Burduja a mai precizat că instituțiile statuluia r trebui să sesizeze rețeaua de socializare care nu a eliminat videoclipul fals:

„E o politică a rețelei respective de socializare. Instituțiile statului român, Ministerul Digitalizării ar putea să le atragă atenția să elimine acest video. Mai mult decât a raporta și eu și ceilalți pe care îi cunosc nu am ca pârghie în acest moment. În plus aștept cu mare interes desfășurarea anchetei penale în acest caz și să fie prinși cei care au îndrăznit să genereze acest video fals. Poate va fi o lecție și pentru ceilalți care ar încerca să creeze astfel de video false”.