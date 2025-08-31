Boala Parkinson gestionată cu ajutorul dansului. Medicii argentineni propun terapia prin tango

În Argentina, mai mulți bolnavi de sunt ajutați să gestioneze mai bine consecințele afecțiunii cu ajutorul muzicii și dansului. Terapia prin tango este folosită într-un spital public din capitala argentiniană.

Cum ajută terapia prin tango pacienții cu Parkinson

Pacienții unui spital public din Buenos Aires urmează o inovatoare, bazată pe tango, după cum relatează AFP. atunci când sunetul unei melodii răsună în sală, bolnavii se ridică și dansează cu grație, ca și cum problemele pe care le cauzează boala nu ar exista.

Terapia prin tango este folosită de aproximativ 15 ani, iar aproximativ 200 de pacienţi au participat la aceste cursuri de organizate în spitalul Ramos Mejia. Scopul urmărit de echipa de neurologi este de a studia impactul dansului asupra evoluției acestei boli neurodegenerative incurabile. Studiul este menit să ofere instrumente care să-i ajute pe pacienți.

„Una dintre principalele probleme ale bolii este tulburarea mersului, iar tangoul, ca dans bazat pe mers, lucrează asupra opririi şi pornirii paşilor, precum şi asupra strategiilor de deplasare pe ringul de dans”, a explicat neurologul Nelida Garretto, unul dintre promotorii proiectului.

Medicii confirmă că rezultatele obținute sunt încurajatoare. Pentru mulți pacienți simptomele legate de blocarea mersului se atenuează. Mișcările de tango îi ajută la reabilitarea părţii motorii.

Beneficii pentru viața socială a pacienților

Boala Parkinson dă tremurături, lipsă de echilibru, rigiditate şi bâlbâieli în vorbire, iar acest lucru duce, de multe ori, la izolare socială și depresie. Datorită acestor sesiuni de dans, pacienții sunt stimulați să evite astfel de situații neplăcute. De regulă, fiecare pacient dansează cu o persoană sănătoasă – terapeut de dans – care îl ghidează și ajută să facă mișcările.

Unul dintre cei implicați este Manuco Firmani, renumit dansator de tango, a cărui activitate alternează, din 2011, între spectacole şi acest proiect.

Pentru experţii în acest dans specific argentinian, secretul tangoului este mersul. Terapia prin tango este un instrument eficient în tratarea bolii Parkinson,. În plus, valoarea constă și în faptul că necesită urmărirea unui ritm, într-o direcţie determinată şi în interpretarea a ceea ce partenerul propune să realizeze.

„Sunt numeroase mesaje simultane care trebuie rezolvate, ceea ce este pozitiv în cazul acestei boli, în care dificultatea constă adeseori în rezolvarea mai multor lucruri simultan”, a declarat medicul Nelida Garretto.