O femeie diagnosticată cu boala Parkinson a cântat la clarinet în timpul unei operații pe creier ce a avut loc la King’s College Hospital din Londra. Pacientei i s-au implantat electrozi pentru stimulare cerebrală profundă (DBS).

La vârsta de 65 de ani, Denise Bacon, o fostă logopedă din Crowborough, East Sussex (Regatul Unit), s-a aflat într-o situaţie cu adevărat neobişnuită: la clarinet în timpul unei intervenţii chirurgicale la creier, concepută pentru a-i ameliora simptomele bolii Parkinson.

Diagnosticul şi provocările

Denise a fost diagnosticată cu boala Parkinson în anul 2014. De atunci, a început să se confrunte cu rigiditate musculară, mişcări lente şi pierderea progresivă a dexterităţii, ceea ce i-a afectat nu doar mersul şi înotul, dar şi pasiunea sa pentru clarinet.

Intervenţia chirurgicală: stimulare cerebrală profundă (DBS)

La King’s College Hospital din Londra, sub coordonarea prof. Keyoumars Ashkan (specialist în neurochirurgie), Denise a fost supusă unei intervenţii de stimulare cerebrală profundă (DBS – Deep Brain Stimulation).

Procedura presupune implantarea de electrozi în zone precise ale creierului (prin găuri de dimensiunea unei monede mici) care, conectaţi la un generator de impulsuri implantat în piept, transmit curent electric pentru a modula activitatea cerebrală implicată în simptomele Parkinsonului.

Momentul muzical din sala de operaţii

Ce face această intervenţie cu adevărat remarcabilă este faptul că Denise a rămas trează pe durata întregii operaţii — asta pentru ca echipa medicală să poată monitoriza în timp real cum răspund mişcările ei la stimulare.

Mai mult, pentru a avea o măsură imediată a îmbunătăţirii, i s-a permis să ia clarinetul în sala de operaţie şi să cânte:

Echipa a observat instant că îmbunătăţirea mişcărilor degetelor a fost clară odată ce curentul electric a fost aplicat: „mişcările mâinii drepte s-au îmbunătăţit din momentul în care stimularea a fost activată”.

Impactul asupra calităţii vieţii

După intervenţie, Denise a declarat că este încântată că a putut să cânte din nou la clarinet — un gest simbolic pentru identitatea sa de muzician amator. De asemenea, a început să observe îmbunătăţiri şi la mers, şi speră să revină la înot şi la .

Limitări şi context medical

Este important de precizat că stimularea cerebrală profundă nu reprezintă un tratament curativ pentru boala Parkinson – aceasta continuă să progreseze în timp –, dar poate reduce semnificativ simptomele motorii precum tremorul, rigiditatea şi mişcările lente.

Echipa medicală menţionează că tehnologia DBS a evoluat astfel încât să poată fi adaptată nevoilor individuale ale pacienţilor, contribuind la o mai bună calitate a vieţii.