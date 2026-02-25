Procurorul militar Bogdan Ciprian Pîrlog a anunțat că renunță la procedura de selecție pentru funcția de șef al Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT).

Decizia a fost comunicată printr-o postare pe , în care magistratul a explicat că își va concentra eforturile asupra candidaturii pentru funcția de procuror general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție.

De ce s-a retras Bogdan Ciprian Pîrlog din cursa pentru DIICOT

“În urma unei temeinice analize, am decis să nu mai continui participarea în cadrul procedurii de selecție pentru numirea în funcția de procuror șef al DIICOT și să mă concentrez asupra celei de procuror general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie.

Așa cum am precizat și domnului ministru al justiției, în cadrul dialogului purtat cu acesta, experiența, calitățile mele intelectuale și profesionale, caracterul și tot ansamblul competențelor dovedite de-a lungul unei cariere de procuror de peste 25 de ani mă recomandă a răspunde cel mai bine cerințelor funcției de procuror general, unde pot valorifica, la nivel optim, abilitățile mele, în acord cu nevoile sistemice și interesele societății.

Nu este și nu a fost niciodată vorba despre mine sau despre satisfacerea unei ambiții de realizare profesională. A fost vorba doar de a-mi asuma o responsabilitate enormă, într-un context dificil până la ostilitate, nu în interesul propriu ci din necesitatea fundamentală de a reașeza Ministerul Public în parametrii unei evoluții normale, constructive care să permită furnizarea unui serviciu public la standarde conforme așteptărilor legitime ale societății pentru o justiție curată și eficientă corespunzătoare exigențelor unui stat de drept, membru al Uniunii Europene.”, a scris el pe Facebook.

Ce l-a determinat pe Bogdan Ciprian Pîrlog să facă acest pas

Pîrlog a explicat că, la momentul înscrierii pentru funcția de șef al DIICOT, nu cunoștea identitatea celorlalți candidați, iar temerile privind lipsa unor opțiuni solide erau reale:

“La momentul înscrierii mele pentru funcția de procuror șef al DIICOT nu aveam încă toate datele privind identitatea persoanelor care își vor asuma responsabilitatea unei astfel de candidaturi. Temerea la nivelul colegilor, privind inexistența unor candidaturi meritorii care să contracareze argumentul des invocat în cazul unor astfel de proceduri desfășurate anterior, anume lipsa opțiunilor, era cu atât mai puternică, cu cât, în actuala reglementare ministrul justiției nu are opțiunea de a nu formula nicio propunere”, a completat el.

Cine sunt candidații remarcabili pentru DIICOT

Ulterior, a menționat că a observat că în competiție s-au înscris profesioniști de înaltă calitate, printre care și Ioana Albani, apreciind că prezența sa în cursă nu mai este absolut necesară:

„Constatând că, printre candidați, se regăsesc profesioniști remarcabili, precum doamna Ioana Albani, care, de altfel a avut o prestație convingătoare la interviu, consider că participarea mea în cadrul aceste proceduri nu este absolut necesară, existând opțiuni care corespund nevoilor unui management de înalt nivel calitativ, în măsură să răspundă provocărilor acestei funcții.”, a mai scris Bogdan Pîrlog.

Ce experiență îl recomandă pentru funcția de procuror general

Pîrlog subliniază că experiența sa profesională, acumulată în peste 25 de ani de activitate, îl recomandă pentru poziția de procuror general și că își propune să răspundă nevoilor sistemului judiciar și interesului public.

Ce a spus despre ministrul Justiției

În încheiere, magistratul a transmis că decizia finală privind conducerea DIICOT depinde de modul în care ministrul Justiției va prioritiza criteriile profesionale și interesul public:

„În concluzie, există opțiuni, totul depinde în ce măsură, ministrul justiției va acorda prioritate criteriilor de competență profesională și a interesului public sau va răspunde unor direcții trasate în urma unor negocieri străine valorilor clamate public.”, a conchis Pîrlog.