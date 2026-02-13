Procurorul militar Bogdan Pîrlog a vorbit vineri, la emisiunea „Bună, România!”, moderată de Radu Buzăianu și Răzvan Zamfir pe B1 TV, despre întâlnirile pe care Nicușor Dan le-a avut cu magistrații în luna decembrie. Procurorul a atras atenția că, dincolo de simplul dialog, rămâne de văzut cât de bine au fost înțelese și filtrate informațiile primite.

A primit președintele informațiile corecte despre ce se întâmplă în Justiție?

Întrebat dacă șeful statului are acum o imagine completă asupra situației din sistemul judiciar, Bogdan Pîrlog a răspuns:

„Cel puțin a discutat cu toți reprezentanții tuturor punctelor de vedere din Justiție și a principalelor instituții.Acum, în ce măsură a primit informațiile corecte, în ce măsură a primit informațiile necesare și în ce măsură a reușit să proceseze toate aceste informații … Pentru că mai este o problemă.

Fiind în afara … dumnealui are ceva experiență pentru că a participat pe zona de contencios în zona civică, dar aceea este o experiență de nișă din afara sistemului. Ca să înțelegi sistemul, trebuie să faci parte din el și să ai o inteligență.

Bun, nu-i neg inteligența, că o are. Dar, uitați, eu de exemplu nu mi-aș permite să fac aprecieri de fineță cu privire la instanțe.

După 25 de ani de magistratură, nu-mi permit să mă arunc cu capul înainte în ceea ce privește zona de instanțe, pentru că nu este zona mea de confort și nu este zona mea de expertiză.”, a precizat procurorul.

Ce probleme a identificat Bogdan Pîrlog în funcționarea sistemului

a oferit și exemple concrete de disfuncționalități pe care le consideră „flagrante”:

„Văd anumite chestii flagrante, adică nu trebuie să fii jurist ca să vezi că, de exemplu, repartiția aleatorie către un complet nu înseamnă către completul numărul 1, înseamnă către completul numărul 1 format din judecătorul X și Y. Nu repartizăm către ei, după care constatăm că A și B sunt judecători.”, a mai explicat Bogdan Pîrlog.

De ce consideră Bogdan Pîrlog că Inspecția Judiciară și-a epuizat rolul

În intervenția sa, procurorul a lansat un atac dur la adresa , despre care spune că nu mai servește scopului pentru care a fost creată:

„Inspecția Judiciară este o instituție care, așa cum cred că v-am mai zis, și-a epuizat utilitatea socială, desfințarea ei pare să fie singura soluție.S-a încercat. A fost un moment T0 în care s-a încercat să se facă ceva.

Din păcate, ce s-a înțeles? S-a înțeles o mare fraudă la examen. Dacă vă aduceți aminte, inclusiv vicepreședintele de atunci al CSM-ului, domnul Claudiu Sandu, a vorbit de un simulacru de concurs.

Personajul de care pomenați a fost unul din artizanii acelui… Deci ca să vă spun. S-au discutat, trebuiau să fie 10 persoane selectate. La proba orală, cele 10 au luat aproape 30 de puncte, ceilalți au luat de la 10 în jos.

După care examenul a fost cu cărțile pe masă, de dificultatea cum te cheamă, ce mai faci și acesta a fost examenul pentru Inspecția Judiciară. Din întâmplare, au fost și câțiva oameni decenți care au ajuns acolo și care ajungeau oricum și aveau legitimitatea să fie.

Dar marea majoritate au fost persoane pentru care modul în care au ajuns reprezintă o facilitate care le-a fost oferită.”, a conchis procurorul militar.

De ce contează discuțiile despre problemele din Justiție

Temele ridicate de Bogdan Pîrlog vin într-un moment sensibil pentru sistemul judiciar, marcat de controverse legate de reforme și de modul de funcționare al instituțiilor de control.